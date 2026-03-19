जनमत संसदीय दलका नेताले भने– मधेश सरकारलाई समर्थन कायमै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते ९:४७
मधेशमा जनमत संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादव

२२ वैशाख, जनकपुरधाम । जनमतका बहुमत प्रदेश सांसदहरूले मधेश सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको १२ घण्टापछि जनमत संसदीय दलका नेताले भने समर्थन कायमै रहेको बताएका छन् ।

जनमत संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई पत्र लेख्दै समर्थन कायमै रहेको जनाएका हुन् ।

‘जनमत पार्टीको संसदीय दलको नेता म महेश प्रसाद यादव रहेको छु । मेरो जानकारी तथा मैले नबोलाएको संसदीय दलको बैठक विनाको कुनै पनि निर्णय अधिकारिक नरहेकाले वर्तमान मधेश प्रदेश सकारको मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवको नेतृत्वको सरकारलाई जनमत पार्टीको अधिकारिक समर्थन रहीरहेको व्यहोरा जानकारी सहित अनुरोध गर्दछु’ उनले पत्रमा लेखेका छन् ।

सोमबार राति जनमतका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए ।

जनमत पार्टीका ९ जना सांसदहरूले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पठाएका थिए । जनमत पार्टीका महासचिव समेत रहेका प्रमुख सचेतक चन्दन सि‌ंहका अनुसार पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सिके राउतसँगको सल्लाहमा पार्टी संसदीय दलका बहुमत सदस्यले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको हो ।

मधेश सरकारमा जनमत पार्टीबाट संसदीय दलका नेता र महेश यादव अर्थमन्त्री र बसन्त कुशवाहा युवा तथा समाजकल्याण मन्त्री छन् । प्रदेश सभामा जनमत पार्टीका हाल १२ जना सदस्य छन् । ती मध्ये बबिताकुमारी राउत उपसभामुख छिन् ।

मधेशमा एमाले बाहेक सबै दल मिलेर सरकार बनेको छ । जनमत पार्टीका सांसदहरूको यो निर्णयसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा वैकल्पिक गठबन्धन बन्न खोजेको संकेत देखा परेको छ ।

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ जना चाहिन्छ ।  प्रदेश सभामा हाल नेकपा एमालेका २४नेपाली कांग्रेसका २२जसपा नेपालका १८जनमतका १नेकपा माओवादी केन्द्रका ९लोसपाका ८नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । यस्तै राप्रपा नेपालनागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीको एक-एक सिट रहेको छ ।

जनमत पार्टी मधेश प्रदेश
जनमत पार्टीका ९ सांसदले मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए

मधेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली ठीक भएन, नसुध्रिए समर्थनबारे पुनर्विचार गर्छौं : चन्दन सिंह

जनमत पार्टीको महाधिवेशन असोजमा हुने

संसदीय राजनीतिबाट सन्न्यास लिने सिके राउतको घोषणा

जनमत पार्टीको महाधिवेशन ६ महिनापछि सर्‍यो, असोजमा हुने

‘चुनाव अपराधीहरूलाई वैध बनाउने खेल हो कि भन्ने आशंका छ’

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

