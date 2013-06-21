जनमत पार्टीको महाधिवेशन असोजमा हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते १०:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जनमत पार्टीको महाधिवेशन २० र २१ चैतबाट सरेर ९ र १० असोज २०८३ मा हुने निर्णय भएको छ।
  • जनमत पार्टीले २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • जनमत पार्टीले सबै जिल्लामा तदर्थ जिल्ला पदाधिकारी चयन गर्न १४ चैतसम्म भौतिक बैठक गरी निर्णय गर्न भनिएको छ।

२ चैत, काठमाडौं । जनमत पार्टीको महाधिवेशन ६ महिना पछि सरेको छ ।

आइतबार बसेको जनमत पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय समितिको बैठकले आगामी २० र २१ चैतमा तय भएको पार्टीको महाधिवेशन सारेर ९ र १० असोज २०८३ मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले विज्ञप्ति निकालेर यस्तो जानकारी दिएका हुन् । साथै, जनमत पार्टीले गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

क्षेत्रीय स्तरीय समीक्षा आगामी ७ चैत शनिबारसम्म सकेर लिखित रिपोर्ट तयार गरी केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउन भनिएको छ । जनमत पार्टीले सबै जिल्लामा तदर्थ जिल्ला पदाधिकारी चयन गर्ने भनेको छ ।

यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूबाट बढीमा ७ जना हुने गरी आगामी १४ चैतसम्म भौतिक बैठक गरी केन्द्रीय सचिवालयबाट पठाएको प्रतिनिधिको रोहबरमा तदर्थ जिल्ला पदाधिकारी चयन गर्न भनिएको छ ।

संसदीय राजनीतिबाट सन्यास लिने सिके राउतको घोषणा

जनमत पार्टीको महाधिवेशन ६ महिनापछि सर्‍यो, असोजमा हुने

‘चुनाव अपराधीहरूलाई वैध बनाउने खेल हो कि भन्ने आशंका छ’

सिरहामा जनमतका समानुपातिक उम्मेदवार दनुवार नेकपा प्रवेश

सिके राउतको दाबी- जंगलराजले चिनिएको सप्तरी आधुनिक युगतर्फ अघि बढ्दैछ

जनमतको समानुपातिक सूचीमा १७ जना मण्डल

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

