+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिके राउतको दाबी- जंगलराजले चिनिएको सप्तरी आधुनिक युगतर्फ अघि बढ्दैछ

‘हामी चाहन्छौँ–त्यो जंगलराज, गुण्डाराज हटाएर विकास, आधुनिक र अन्तरीक्ष युगमा प्रवेश गराउन चाहन्छौँ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २४ गते ९:१९

२४ माघ, काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले जंगलराजबाट चिनिएको सप्तरी आधुनिक युगतर्फ अघि बढेको दाबी गरेका छन् । सप्तरी–२ मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रहेका अध्यक्ष राउतले भिडिओ सन्देश जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

‘हाम्रो सप्तरी जंगलराजबाट परिचित छ । खाली जंगलराज, गुण्डाराज, दमनशोषण, गाउँगाउँमा अशान्ति, एकअर्कासँग झै–झगडा, मुद्दामामिला । सप्तरी पूरा मुद्दामामिलाका लागि परिचित छ,’ राउतले भनेका छन्, ‘हामी चाहन्छौँ–त्यो जंगलराज, गुण्डाराज हटाएर विकास, आधुनिक र अन्तरीक्ष युगमा प्रवेश गराउन चाहन्छौँ ।’

त्यही कामका लागि आफूलाई मतदान गर्न उनले आग्रह गरे । जनमत सरकार रहेकै बेला सप्तरी विकासको बाटोमा अघि बढेको पनि उनले दाबी गरे ।

जनमत पार्टी डा. सिके राउत सप्तरी २
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जनमतको समानुपातिक सूचीमा १७ जना मण्डल

जनमतको समानुपातिक सूचीमा १७ जना मण्डल
बलात्कार आरोपी जनमत पार्टीका निलम्बित सचिव साहले प्रहरीमा गरे आत्मसमर्पण

बलात्कार आरोपी जनमत पार्टीका निलम्बित सचिव साहले प्रहरीमा गरे आत्मसमर्पण
जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो १२ बुँदे माग

जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो १२ बुँदे माग
सीके राउतले मधेश स्वायत्तताको माग किन चर्काउँदैछन् ?

सीके राउतले मधेश स्वायत्तताको माग किन चर्काउँदैछन् ?
जनमतका केन्द्रीय र जिल्ला तहका नेताले पार्टी त्यागे

जनमतका केन्द्रीय र जिल्ला तहका नेताले पार्टी त्यागे
जनमत पार्टी : पहिले किचलोको बीउ रोप्यो, अहिले बन्दैछ पानीमाथिको ओभानो

जनमत पार्टी : पहिले किचलोको बीउ रोप्यो, अहिले बन्दैछ पानीमाथिको ओभानो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित