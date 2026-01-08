+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्याङ्जाका पत्रकारद्वारा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २४ गते ८:४१

२४ माघ, स्याङ्जा । स्याङ्जामा क्रियाशील पत्रकारहरूले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वासयोग्य बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्याङ्जाले सदरमुकाममा आयोजना गरेको निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले जिम्मेवार र तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषणमार्फत निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष प्रदीप कोइरालाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवारी पत्रकारको काँधमा रहेको उल्लेख गरे । “प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन पत्रकारहरू पूर्ण रूपमा आचारसंहितामा बाँधिनेछौं’, उनले भने ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत उपेन्द्रप्रसाद गौतमले पत्रकारमार्फत प्रवाह हुने सूचना नागरिकका लागि अत्यन्त विश्वासिलो हुने भन्दै सही र सन्तुलित सूचनाको अपेक्षा व्यक्त गरे । सबै पक्षको सहकार्य भएमा मात्र निर्वाचन सभ्य र सफल हुने उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालले शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न पत्रकारको भूमिका निर्णायक हुने बताए । प्रशासन र सञ्चारकर्मीबीचको सहकार्यले निर्वाचन प्रक्रिया अझ सहज हुने उनको धारणा थियो ।

छलफलमा क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन अधिकृत ऋषि पौडेल, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम सुवेदी, प्रहरी प्रमुख दधिराम न्यौपाने, पत्रकार महासंघ स्याङ्जाका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा लगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ मा उल्लेखित व्यवस्थाहरूको पूर्ण पालना गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्याङ्जाका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा गरी २४ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा एक स्वतन्त्रसहित १२ जना र क्षेत्र नम्बर २ मा तीन स्वतन्त्रसहित १२ जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् ।

जिल्लामा कुल २ लाख ४८ हजार ८१६ मतदाता रहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा १ लाख ३० हजार ८८६ र निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा १ लाख १७ हजार ९३० मतदाता रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार पुरुष मतदाता १ लाख २२ हजार ४६४, महिला एक लाख २६ हजार ३५१ र अन्य समूहका एक जना मतदाता छन् । स्याङ्जामा १९९ मतदानस्थलअन्तर्गत ३२२ मतदान केन्द्रबाट मतदान हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्याङ्जा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन सुरक्षा : स्याङ्जामा इजाजतप्राप्त हतियार बुझाउन अटेरी

निर्वाचन सुरक्षा : स्याङ्जामा इजाजतप्राप्त हतियार बुझाउन अटेरी
स्याङ्जाका ५६ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील

स्याङ्जाका ५६ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील
चार जनाको उम्मेदवारी फिर्तापछि स्याङ्जामा २४ उम्मेदवार कायम

चार जनाको उम्मेदवारी फिर्तापछि स्याङ्जामा २४ उम्मेदवार कायम
निजी हातहतियार बुझाउन स्याङ्जा प्रशासनको आग्रह

निजी हातहतियार बुझाउन स्याङ्जा प्रशासनको आग्रह
स्याङ्जामा कुनै उम्मेदवारविरुद्ध परेन उजुरी

स्याङ्जामा कुनै उम्मेदवारविरुद्ध परेन उजुरी
स्याङ्जाका २ क्षेत्रमा २८ जनाको उम्मेदवारी

स्याङ्जाका २ क्षेत्रमा २८ जनाको उम्मेदवारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित