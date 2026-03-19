मधेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली ठीक भएन, नसुध्रिए समर्थनबारे पुनर्विचार गर्छौं : चन्दन सिंह

अहिले मधेश सरकारमा जनमतले अर्थ र समाजिक तथा खेलकुद मन्त्रालय लिएको छ । जेनजी आन्दोलन पछि नेतृत्वको विवादमा कांग्रेस धेरै अल्झिँदा पनि सरकारमा समस्या देखिएको छ । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १५:२८

१ वैशाख, काठमाडौं । चार महिना अघि गठन भएको कांग्रेसका कृष्ण यादव नेतृत्वको मधेश सरकारका कामले गति लिन नसकेपछि गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टीले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ । केही दिन अघि राजधानी काठमाडौंमा भएको पार्टीको सचिवालय बैठकमा मधेश सरकारको कामबारे समीक्षा भएको थियो । त्यसक्रममा सरकारको नेतृत्व सही तरिकाले नचलेको कुरा उठेको थियो ।

सरकारले भनेजस्तो काम गरेको छैन । यही अवस्थामा सुधार नल्याउने हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ‘, जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले भने ।

उनका अनुसार सरकारले वार्षिक बजेट नै खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च नै हुन सकेको छैन । सरकारले गति नै नलिने र कामै नगर्ने हो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं  महासचिव सिंहले भने । काम गर्ने कतिपय योजनाहरुको टेण्डर पनि नभएको उनले बताए ।

गत एमालेका सरोज यादवलाई होटलमा लगेर सपथ खुवाउँदै मुख्यमन्त्री बनाएको घटनापछि मधेश सरकार अस्थिर हुँदै आएको छ ।

उक्त घटनाका कारण मधेश प्रदेशका सबै दलहरूले  एमालेविरुद्ध गठबधन्धन गरेर यादवको नेतृत्वमा सरकार बनाएका छन् । सरकारमा कांग्रेस, जसपा, जनमत र नेकपा चार दल सहभागी छन् ।

नयाँ बजेट बनाउने बेला भइसक्यो  नीति आयोग पनि कमजोर अवस्थामा छ‘, जनमतका महासचिव सिंहले भने, ‘गठबन्धनको संस्कृति अनुसार चल्ने मामिलामा पनि सरकार सक्रिय छैन । 

जनमत पार्टीको महाधिवेशन असोजमा हुने

संसदीय राजनीतिबाट सन्न्यास लिने सिके राउतको घोषणा

जनमत पार्टीको महाधिवेशन ६ महिनापछि सर्‍यो, असोजमा हुने

‘चुनाव अपराधीहरूलाई वैध बनाउने खेल हो कि भन्ने आशंका छ’

सिरहामा जनमतका समानुपातिक उम्मेदवार दनुवार नेकपा प्रवेश

सिके राउतको दाबी- जंगलराजले चिनिएको सप्तरी आधुनिक युगतर्फ अघि बढ्दैछ

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

