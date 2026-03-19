मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना छैन : मुख्यमन्त्री यादव

बजेट ल्याउने बेलामा मधेश प्रदेशका कुनै पनि सांसदहरूले सरकार परिवर्तन गर्नेकुरा सोच्न पनि नसक्ने मुख्यमन्त्री यादवको जिकिर थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १६:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् ।
  • यादवले बजेट ल्याउने बेलामा सरकार परिवर्तन गरिए प्रदेशका लागि दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिए ।
  • उनले सबै दलका नेता र सांसदहरू सरकार परिवर्तन गर्न नहुने अडानमा रहेको बताए ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् ।

सोमबार जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

बजेट ल्याउने बेलामा मधेश प्रदेशका कुनै पनि सांसदहरूले सरकार परिवर्तन गर्नेकुरा सोच्न पनि नसक्ने मुख्यमन्त्री यादवको जिकिर थियो ।

उनले बजेट ल्याउने बेलामा सरकार परिवर्तन गरिए त्यो मधेश प्रदेशका लागि दुर्भाग्य हुने चेतावनी समेत दिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘मलाई विश्वास छ–यो सरकार अगाडि बढ्दैछ । र अहिलेको परिवेशमा यो बजेट सञ्चालनको पिक आवर हो । बजेट बनाउने पूर्वसन्ध्यामा हामी छौं । यसमा कसैले सरकार परिवर्तन गर्ने मनसाय बनाएको रहेछ भने यो प्रदेशका लागि दुर्भाग्य हुन्छ । र यो मधेशका लागि पनि दुर्भाग्य हुन्छ ।  सबै दलका नेता सजग छन् । दलका सांसद मित्रहरू सबै सचेत हुनुहुन्छ । सरकार परिवर्तनमा उहाँहरू लाग्नु हुन्न । त्यो पक्का हो ।’

मुख्यमन्त्री यादवले सबै दलहरू सरकार परिवर्तन गर्न नहुने अडानमा रहेको पनि दाबी गरे ।

सम्बन्धित खबर

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवका १०० दिन पूरा : ५१ उपलब्धि सार्वजनिक  

जनकपुरमा बालेनको सम्बोधनले प्रदेशको अधिकार पाउने आशा जागेको छ : मुख्यमन्त्री यादव

निर्वाचन सफल बनाउन सचेत भएर लागौं : मुख्यमन्त्री यादव

मधेशमा शान्ति, सद्‌भाव र एकता कायम राख्न मुख्यमन्त्री यादवको अपिल

विश्वासको मत लिँदै मधेशका मुख्यमन्त्री

पूजाअर्चनापछि सरकारी आवासमा सरे मधेशका मुख्यमन्त्री यादव

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

