जनकपुरमा बालेनको सम्बोधनले प्रदेशको अधिकार पाउने आशा जागेको छ : मुख्यमन्त्री यादव

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ३० गते १२:१५

३० फागुन, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जनकपुरमा रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिले अधिकार पाउने आशा जागेको बताएका छन् ।

शनिबार बिहान मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको व्यारेक तथा भान्छा घर भवनको निर्माणको शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले बालेनको नम लिँदै उनले अधिकार दिने आशा पलाएको बताए ।

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम र बालेनले चुनावताका जनकपुरमा ‘काठमाडौं अधिकार होइन, पशुपति घुम्न आउने’ भन्दै नमागेको अधिकार उनले आफैं दिने भनेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

‘अब काठमाडौंमा पशुपति दर्शन गर्न आउनु होला, अधिकार माग्न होइन भन्ने कुरा सुनेको छु’ उनले भने, ’त्यो कुरा सुन्दा मलाई खुसी लागेको छ ।’

उनले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशलाई अधिकार दिनेबारे आएको अभिव्यक्तिलाई स्मरण गराए । ‘वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई भन्न चाहन्छु, हामीले नमागेरै तपाईँले दिन चाहनु भएको छ भने त्यसका लागि धन्यवाद,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने ।

मुख्यमन्त्री यादवले  संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेशबारे संविधानले कल्पना गरेका सबै अधिकार नपाएको गुनासो गरे । ‘आठ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तर संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रदेशले पूर्ण रूपमा पाएको छैन । आशा छ हामीले त्यो अधिकार नमागेरै बालेनले दिने भन्नु भएको छ,’ उनले भने ।

उनले अहिलेको अवस्थालाई असामान्य भन्दै प्रदेश सरकारसँग आफ्नै प्रहरी प्रशासन नभएको उल्लेख गरे। ’यो प्रहरी प्रशासनबिनाको सरकार हो । विश्वमा कहीँ पनि प्रहरी प्रशासनबिनाको सरकार हुँदैन, तर हाम्रो सरकार त्यस्तै अवस्थामा छ,’ उनले बताए ।

११ करोडको लागतमा बन्न लागेको व्यारेक तथा भान्छा घर भवनको मुख्यमन्त्री यादव र मधेशका गृहमन्त्री फकिरा महतोले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका छन् । सो अवसरमा मधेश प्रदेश प्रमुख डिआइजी गोबिन्द थपलिया लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

कृष्णप्रसाद यादव मधेश प्रदेश
निर्वाचन सफल बनाउन सचेत भएर लागौं : मुख्यमन्त्री यादव

मधेशमा शान्ति, सद्‌भाव र एकता कायम राख्न मुख्यमन्त्री यादवको अपिल

विश्वासको मत लिँदै मधेशका मुख्यमन्त्री

पूजाअर्चनापछि सरकारी आवासमा सरे मधेशका मुख्यमन्त्री यादव

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले भने- आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धन कायम रहन्छ

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले गरे शपथ ग्रहण

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

'ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन'

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित