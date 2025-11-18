+
पूजाअर्चनापछि सरकारी आवासमा सरे मधेशका मुख्यमन्त्री यादव

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २६ गते १५:२०

२६ मंसिर, जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णाप्रसाद यादवले पूजाअर्चना गरी मधेश भवनको मुख्यमन्त्रीको आवास कार्यालय प्रवेश गरेका छन् ।

गत १९ मंसिरमा ७ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादव ज्योतिषसँग साइत मिलाएर आज पूजाअर्चना गरी सरकारी आवासमा प्रवेश गरेका हुन् ।

यसअघि दुई मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव र लोसपाका जितेन्द्र सोनलको कार्यकाल एक महिना भन्दा कम हुँदा आवासमा लामोसमय बस्नै पाएनन् ।

सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा नहुँदा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

कृष्णप्रसाद यादव मधेशका मुख्यमन्त्री
