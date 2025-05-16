+
विश्वासको मत लिँदै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री

यादव गत मंसिर १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री भएको १५ दिनपछि उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ४ गते १०:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छन्।
  • प्रदेशसभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री यादवले शुक्रबार अपराह्न ४ बजे बैठक बोलाएर विश्वासको मत लिने सन्देश सांसदहरूलाई पठाएको छ।
  • यादवले बुधबार प्रदेशसभा सचिवालयलाई विश्वासको मतका लागि बैठक बोलाउन पत्राचार गरेका थिए।

४ पुस, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदैछन् ।

प्रदेश सभाका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार दिउँसो ४ बजे प्रदेश सभाको बैठक बस्दैछ । बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत माग्ने कार्यक्रम छ ।

यादव गत मंसिर १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री भएको १५ दिनपछि उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कृष्णप्रसाद यादव मधेश प्रदेश
