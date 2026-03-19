+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

केरलमा यूडीएफको बहुमत पाएपछि शशिले भने- जनताले परिवर्तनका लागि मतदान गरे

उनले यस नतिजालाई जनताले परिवर्तनका लागि दिएको स्पष्ट जनादेश भएको बताएका छन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १६:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • केरल विधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्टले ९९ सिटमा अग्रता लिँदै स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ।
  • लोकसभा सांसद शशि थरूरले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मार्फत यसलाई जनताले परिवर्तनका लागि दिएको स्पष्ट जनादेश भएको बताएका छन्।
  • केरलको १४० सिटमध्ये ७१ सिट बहुमतका लागि आवश्यक छ र यसपटक कांग्रेस गठबन्धनले पुनः सत्ता परिवर्तन गर्ने निश्चित भएको छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं ।  केरल विधानसभा निर्वाचनको मतगणनामा कांग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (यूडीएफ) ले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि कांग्रेस नेता एवं लोकसभा सांसद शशि थरूरले खुसी व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत उनले यस नतिजालाई जनताले परिवर्तनका लागि दिएको स्पष्ट जनादेश भएको बताएका छन्।

थरूरले लेखेका छन्, “केरलमा बिहानैदेखि यूडीएफको शानदार जित देखिँदै आएको छ। आधा मत गणना भइसक्दा हामी १०० भन्दा बढी सिटमा अग्रता लिरहेका छौँ, जुन एक महिनाअघि कसैले सोच्न पनि सकेको थिएन।” उनले कांग्रेस र गठबन्धनका अन्य साझेदार दलहरूले हरेक स्थानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भन्दै मतदाताहरूलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्।

१४० सिट रहेको केरल विधानसभामा बहुमतका लागि ७१ सिट आवश्यक पर्छ। हालको रुझान अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ९९ सिटमा अगाडि देखिएको छ, जुन बहुमतको आँकडाभन्दा निकै माथि हो। सत्तारुढ वामपन्थी गठबन्धन (एलडीएफ) निकै पछि परेसँगै केरलमा पुनः सत्ता परिवर्तन हुने निश्चित भएको छ।

केरल विधान सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संविधान संशोधन कार्यदलले पूर्वराष्ट्रसेवकसँग छलफल गर्ने

संविधान संशोधन कार्यदलले पूर्वराष्ट्रसेवकसँग छलफल गर्ने
शनिबार धनगढीमा कांग्रेसको सुदूरपश्चिम स्तरीय चुनावी समीक्षा कार्यक्रम

शनिबार धनगढीमा कांग्रेसको सुदूरपश्चिम स्तरीय चुनावी समीक्षा कार्यक्रम
बिहारका मुख्यमन्त्रीले सम्राट चौधरीले भने– श्यामाप्रसाद जन्मेको बंगाल हाम्रो हो

बिहारका मुख्यमन्त्रीले सम्राट चौधरीले भने– श्यामाप्रसाद जन्मेको बंगाल हाम्रो हो
नेपाल दलित संघका अध्यक्ष विश्वकर्माले दिए राजीनामा

नेपाल दलित संघका अध्यक्ष विश्वकर्माले दिए राजीनामा
जसपाको विश्लेषण- रास्वपा आन्तरिक विवादमा नफसे पाँच वर्ष सरकार चल्न सक्छ

जसपाको विश्लेषण- रास्वपा आन्तरिक विवादमा नफसे पाँच वर्ष सरकार चल्न सक्छ
असम निर्वाचन: कांग्रेसका प्रमुख अनुहार गौरव गोगोई जोरहाटमा पराजित

असम निर्वाचन: कांग्रेसका प्रमुख अनुहार गौरव गोगोई जोरहाटमा पराजित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित