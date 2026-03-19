+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जसपाको विश्लेषण- रास्वपा आन्तरिक विवादमा नफसे पाँच वर्ष सरकार चल्न सक्छ

‘एक महिनामै मन्त्री बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था काँचोपनाको गम्भीर अभिव्यक्ति’

बैठकले भूमिहीन सुकुमवासीहरूको घरबस्तीका डोजर लगाएर खाली गराएकोप्रति खेद प्रकट गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १५:३५

२१ वैशाख, काठमाडौं । अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) आन्तरिक विवादमा नफसे पाँच वर्ष सरकार चलाउन सक्ने विश्लेषण गरेको छ । अध्यक्ष राईको अध्यक्षतामा दुई दिनसम्म चलेको जसपाको बैठकले यस्तो विश्लेषण गरेको हो । बैठकले १५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित पनि गरेको जसपाले जनाएको छ ।

जसपाले अनुभवहीन युवाहरूको मन्त्रिमण्डलले गर्ने कामकारबाही भने कच्चा देखिएको टिप्पणी गरेको छ । ‘सरकारका कतिपय निर्णयहरू कच्चा देखिएको र न्यायालयले उल्ट्याउने वा आफैँ फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थाले बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ पनि भएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नियुक्त मन्त्रीहरूले महिना दिन पनि नपुग्दै बर्खास्त हुनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनु पनि काँचोपनाको गम्भीर अभिव्यक्ति हो ।’ तथापि सरकारले सार्वजनिक गरेका नीतिहरूप्रति जसपाले शंकाको सुविधा दिएको छ ।

यस्तै बैठकले भूमिहीन सुकुमवासीहरूको घरबस्तीका डोजर लगाएर खाली गराएकोप्रति खेद प्रकट गरेको छ ।

यस्तै सरकारले गरेको विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा रहेका विद्यार्थी संगठनको संरचना खारेजीसम्बन्धी निर्णयप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विद्यार्थी संगठनहरूलाई विद्यार्थीको हक, हित र सुरक्षा एवं शैक्षिक वातावरण निर्माण र सामाजिक चेतना फैलाउन कार्यमा संलग्न हुनेगरी प्रभावकारी नियमनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने मत जसपाले राखेको छ ।

त्यस्तै जसपाले आधिकारिक ट्रेड युनियनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

अशोककुमार राई जसपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित