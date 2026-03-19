संविधान संशोधन कार्यदलले पूर्वराष्ट्रसेवकसँग छलफल गर्ने

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १६:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलले मंगलबार पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् र पूर्वप्रशासकसँग छलफल गर्ने भएको छ।
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदलले दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म परामर्श गर्नेछ।
  • कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीले छलफलमा संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गरिने बताए।

२१ वैशाख, काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उक्त परामर्श गर्न लागेको हो ।

कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीका अनुसार, छलफलका क्रममा सहभागी विज्ञहरूबाट संविधान संशोधनका विषयमा आवश्यक सुझाव समेत संकलन गरिनेछ ।

गत वैशाख १० गते बसेको कार्यदलको बैठकले पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारी, पूर्व मुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा प्रशासनिक विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयानुसार यो छलफल आयोजना गरिएको हो ।

संविधान संशोधन कार्यदल
शनिबार धनगढीमा कांग्रेसको सुदूरपश्चिम स्तरीय चुनावी समीक्षा कार्यक्रम

बिहारका मुख्यमन्त्रीले सम्राट चौधरीले भने– श्यामाप्रसाद जन्मेको बंगाल हाम्रो हो

नेपाल दलित संघका अध्यक्ष विश्वकर्माले दिए राजीनामा

जसपाको विश्लेषण- रास्वपा आन्तरिक विवादमा नफसे पाँच वर्ष सरकार चल्न सक्छ

असम निर्वाचन: कांग्रेसका प्रमुख अनुहार गौरव गोगोई जोरहाटमा पराजित

पश्चिम एसिया युद्ध : मुख्य सिजनमै नेपालमा पर्यटक आगमन ७ प्रतिशत गिरावट

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

