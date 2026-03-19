+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

असम निर्वाचन: कांग्रेसका प्रमुख अनुहार गौरव गोगोई जोरहाटमा पराजित

उनलाई भाजपाका हितेंद्र नाथ गोस्वामीले २३ हजारभन्दा बढी मतान्तरले हराएका हुन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १५:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • असम विधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सिटबाट भारतीय जनता पार्टीका हितेंद्र नाथ गोस्वामीले २३ हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित गरेका छन्।
  • निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार गोस्वामीले ६४,४३९ मत प्राप्त गर्दा गोगोईले ४६,२५७ मत पाएका छन्।
  • गोगोईलाई कांग्रेसले मुख्य रणनीतिकार र प्रमुख अनुहारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो, तर उनले आफ्नै गढ जोगाउन सकेनन्।

२१ वैशाख, काठमाडौं । असम विधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सिटबाट पराजित भएका छन्। उनलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का हितेंद्र नाथ गोस्वामीले २३ हजारभन्दा बढी मतान्तरले हराएका हुन्।

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार गोस्वामीले ६४,४३९ मत प्राप्त गर्दा गोगोईले ४६,२५७ मत मात्र पाएका छन्। जोरहाट लोकसभा सिटबाट सांसद रहेका गोगोईलाई कांग्रेसले यस निर्वाचनमा मुख्य रणनीतिकार र प्रमुख अनुहारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर, आफ्नै गढ जोगाउन नसक्दा गोगोईको हारलाई असम कांग्रेसका लागि ठूलो धक्काका रूपमा हेरिएको छ।

असम विधानसभा गौरव गोगोई भारत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पश्चिम एसिया युद्ध : मुख्य सिजनमै नेपालमा पर्यटक आगमन ७ प्रतिशत गिरावट

पश्चिम एसिया युद्ध : मुख्य सिजनमै नेपालमा पर्यटक आगमन ७ प्रतिशत गिरावट
भृकुटी कागज कारखानाका ३३३ श्रमिकको ४० करोड बक्यौता माग

भृकुटी कागज कारखानाका ३३३ श्रमिकको ४० करोड बक्यौता माग
३४ अंक घट्यो सेयर बजार

३४ अंक घट्यो सेयर बजार
ममता बनर्जीको आरोप- निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय बल मिलेर धाँधली गर्दैछन्

ममता बनर्जीको आरोप- निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय बल मिलेर धाँधली गर्दैछन्
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा जटिल मस्तिष्क शल्यक्रिया

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा जटिल मस्तिष्क शल्यक्रिया
ठोरीमा सधैँ पिउने पानीको समस्या  

ठोरीमा सधैँ पिउने पानीको समस्या  

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित