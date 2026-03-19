मधेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने चार दलको निर्णय

यथाशिघ्र चाँडो विश्वासको मत लिने निर्णय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २७ गते १६:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई चार दलले निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्।
  • सत्तारुढ दलहरूले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्।
  • जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको भए पनि कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा र लोसपाले सरकारलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।

२७ वैशाख, जनकपुरधाम । जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता गरेपनि मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई चार दलले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

सत्तारुढ चार दलले आइतबार वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई विश्वासको मत लिने निर्णय पनि गरेका छन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत यथाशिघ्र चाँडो विश्वासको मत लिने पनि निर्णय गरेको बताएका छन् ।

कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र लोसपा नेपालको संयुक्त बैठकले सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

गत वैशाख २२ गते जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

मधेश प्रदेश
सम्बन्धित खबर

मधेशको सत्ता गठबन्धनमा हलचल, जनमतको समर्थन फिर्ताको असर के पर्दैछ ?

आज लुम्बिनी र मधेशमा तीव्र हावाहुरी चल्ने प्रक्षेपण

जनमत संसदीय दलका नेताले भने– मधेश सरकारलाई समर्थन कायमै

जनमत पार्टीका ९ सांसदले मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए

मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना छैन : मुख्यमन्त्री यादव

मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लामा रक्तदान कार्यक्रम

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

