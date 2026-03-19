मधेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने चार दलको निर्णय

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई चार दलले निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्।
- सत्तारुढ दलहरूले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्।
- जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको भए पनि कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा र लोसपाले सरकारलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।
२७ वैशाख, जनकपुरधाम । जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता गरेपनि मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई चार दलले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
सत्तारुढ चार दलले आइतबार वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई विश्वासको मत लिने निर्णय पनि गरेका छन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत यथाशिघ्र चाँडो विश्वासको मत लिने पनि निर्णय गरेको बताएका छन् ।
कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र लोसपा नेपालको संयुक्त बैठकले सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
गत वैशाख २२ गते जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
