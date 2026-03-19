मधेश प्रदेशबाट ३४ जना बिचौलिया पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १४:३२

  • मधेश प्रदेशका विभिन्न कार्यालयबाट ३४ जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन्।
  • पक्राउ पर्नेहरूमा सर्लाही, पर्सा, रौतहट, सप्तरी र सिरहाका बिचौलिया छन्।
  • प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

२३ चैत, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको जिल्लाहरूको विभिन्न कार्यालयबाट ३४ जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन् ।

गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि मालपोत, यातायात व्यवस्था कार्यालय, अदालत, बस पार्क, ट्राइल सेन्टरबाट ३४ बिचौलिया प्रहरीले पक्राउ गरेको मधेश प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोबिन्द थपलियाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा सर्लाहीको मालपोत कार्यालयबाट ७ र ट्रायल सेन्टरबाट २ गरी ९ जना, पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ४ जना र मालपोत कार्यालयबाट ३ जना गरी ७ जना छन् ।

यस्तै रौतहटको मालपोत कार्यालय, अदालत र बस पार्कबाट ६ जना, सप्तरीबाट ११ जना र सिरहाबाट १ जना छन् ।

उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित