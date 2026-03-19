मधेश प्रदेशबाट ३४ जना बिचौलिया पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मधेश प्रदेशका विभिन्न कार्यालयबाट ३४ जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन्।
- पक्राउ पर्नेहरूमा सर्लाही, पर्सा, रौतहट, सप्तरी र सिरहाका बिचौलिया छन्।
- प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
२३ चैत, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको जिल्लाहरूको विभिन्न कार्यालयबाट ३४ जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन् ।
गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि मालपोत, यातायात व्यवस्था कार्यालय, अदालत, बस पार्क, ट्राइल सेन्टरबाट ३४ बिचौलिया प्रहरीले पक्राउ गरेको मधेश प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोबिन्द थपलियाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा सर्लाहीको मालपोत कार्यालयबाट ७ र ट्रायल सेन्टरबाट २ गरी ९ जना, पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ४ जना र मालपोत कार्यालयबाट ३ जना गरी ७ जना छन् ।
यस्तै रौतहटको मालपोत कार्यालय, अदालत र बस पार्कबाट ६ जना, सप्तरीबाट ११ जना र सिरहाबाट १ जना छन् ।
उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4