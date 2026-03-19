कृष्ण सिटौलालाई हटाएर कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा कमला पन्त मनोनीत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कांग्रेस दलको राष्ट्रिय सभामा नेतामा कमला पन्तलाई प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले मनोनित गरेका छन्।
- यसअघि राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा कृष्ण सिटौला थिए र आङ्देम्बेले उनलाई हटाएर पन्तलाई मनोनयन गरेका छन्।
- कांग्रेस विधानअनुसार प्रतिनिधिसभा दलको नेताले राष्ट्रिय सभा दलको नेता मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस दलको नेतामा कमला पन्त मनोनीत भएकी छन् । उनलाई प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा मनोनीत गरेका हुन् ।
यसअघि राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा कृष्ण सिटौला थिए । आङ्देम्बेले उनलाई हटाएर पन्तलाई मनोनयन गरेको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कांग्रेस विधानमा प्रतिनिधिसभा दलको नेताले राष्ट्रिय सभा दलको नेता मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।
सिटौला कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा समूहका हुन् । पन्त भने गगन थापा समूहकी हुन् । उनी विशेष महाधिवेशनको पक्षमा समेत खुलेकी थिइन् ।
