२५ अंक घट्यो सेयर बजार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १५:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बुधबार सेयर बजार २५.८१ अंक घटेर नेप्से परिसूचक २७४४ अंकमा झरेको छ।
  • कारोबार रकम ६ अर्ब ५३ करोडबाट ४ अर्ब ९८ करोडमा घटेको छ।
  • कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको मूल्य १३.८१ प्रतिशत बढेको छ भने शिखर पावरको मूल्य ९.९२ प्रतिशत घटेको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार २५.८१ अंक घटेको छ । सो कमीपछि नेप्से परिसूचक २७४४ अंकमा झरेको छ । अघिल्लो दिन नेप्से २६.१६ अंक घटेको थियो ।

कारोबार रकम पनि घटेको छ । अघिल्लो दिन ६ अर्ब ५३ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ९८ करोडको भयो । ३० कम्पनीको मूल्य बढ्दा २३५ को घट्यो भने ४ को स्थिर रह्यो । व्यापार १.०९ तथा विकास बैंक ०.१४ प्रतिशत बढे ।

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह सबैभन्दा धेरै २.२४ प्रतिशत घट्यो । बैंकिङ ०.७६, फाइनान्स ०.६४, होटल तथा पर्यटन १.६४, हाइड्रोपावर १.४५, लगानी ०.६६, जीवन बीमा ०.८४, माइक्रोफाइनान्स ०.५४, निर्जीवन बीमा १.११ तथा अन्य समूह ०.९२ प्रतिशत घटे ।

कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको मूल्य सबैभन्दा धेरै १३.८१ प्रतिशत बढ्यो । लक्ष्मी लघुवित्तको २.६६, धौलागिरि लघुवित्तको २.३३, भुजुङ हाइड्रोपावरको २.२६ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

शिखर पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै ९.९२ प्रतिशत घट्यो । पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको ७.७९, त्रिशुली जलविद्युतको ६.९८ तथा झापा इनर्जीको ५.८३ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।

आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सोलु हाइड्रोपावर र नेसनल हाइड्रोपावर छन् ।

सेयर बजार
२६ अंक घट्यो सेयर बजार, बैंकहरूको नाफा बढ्दा पनि परेन प्रभाव

२६ अंक घट्यो सेयर बजार, बैंकहरूको नाफा बढ्दा पनि परेन प्रभाव
बढेको सेयर बजारमा घट्यो कारोबार, ४ कम्पनी बढे १५ प्रतिशत

बढेको सेयर बजारमा घट्यो कारोबार, ४ कम्पनी बढे १५ प्रतिशत
रोकियो सेयर बजारको गिरावट, ३ कम्पनी बढे १५ प्रतिशत

रोकियो सेयर बजारको गिरावट, ३ कम्पनी बढे १५ प्रतिशत
घट्न रोकिएन सेयर बजार, नेप्से २८ सयमुनि

घट्न रोकिएन सेयर बजार, नेप्से २८ सयमुनि
सेयर बजारमा बढ्यो कारोबार, ३ कम्पनीमा १५ प्रतिशत वृद्धि

सेयर बजारमा बढ्यो कारोबार, ३ कम्पनीमा १५ प्रतिशत वृद्धि
सेयर बजार २८०७ अंकमा, ३ कम्पनी बढे १५ प्रतिशत

सेयर बजार २८०७ अंकमा, ३ कम्पनी बढे १५ प्रतिशत

Advertisment

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
'सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन'

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

