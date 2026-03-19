क्लासिक टेकको इन्टरनेट टीभी अफर : १ वर्ष जोड्नुस, ४ वर्ष हेर्नुस्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- क्लासिकटेकले 'एक वर्ष जोड्नुस्, ४ वर्ष हेर्नुस्' अफर ल्याएको छ जसमा ३०० एमबीपीएस इन्टरनेट र आईपीटीभी सेवा ४ वर्षसम्म निःशुल्क पाइनेछ।
- यस अफरमा ग्राहकले वार्षिक ४० रुपैयाँको दरमा जडान गर्न सक्ने र ५०० रुपैयाँको मासिक मूल्य २०३ रुपैयाँमा पाउने कम्पनीले बताएको छ।
- कम्पनीले ३ वर्ष टीभी बोनसमा ग्राहकलाई ७ हजार ३२२ रुपैयाँ बराबरको फाइदा हुने उल्लेख गरेको छ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिकटेकले विशेष अफर ल्याएको छ । ‘एक वर्ष जोड्नुस, ४ वर्ष हेर्नुस्’ नामक यस अफरमा अब ग्राहकले ३०० एमबीपीएस उच्च गतिको इन्टरनेट र आईपी टीभी जडानमा ४ वर्षसम्म आईपीटीभी सेवाका साथै वाइफाइ सिक्स राउटर पनि निःशुल्क पाउने छन् ।
‘दैनिकको मात्र ४० रुपैयाँको दरले यो अफर वार्षिक जडान गर्न सकिनेछ’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘एचडी तथा एसडी प्रिमियम टीभी च्यानलमा इतिहासदेखि मनोरञ्जन बालबालिका , खेलकुदसम्मका सयौं टीभी च्यानल समावेश गरिएको छ।’
यसको मूल्य ५०० प्रतिमहिना पर्न आउने तर अफरमा लिँदा भने २०३ रुपैयाँ पर्ने कम्पनीको भनाइ छ । कुल ३ वर्ष टीभी बोनसमा ग्राहकलाई ७ हजार ३२२ रुपैयाँ बराबरको फाइदा हुने कम्पनीले बताएको छ।
‘ग्राहकको आवाश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै १ वर्ष इन्टरनेट तथा आईपीटीभी जडानमा ३ वर्षे निशुल्क सेवा अफर ल्याएका छौं’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4