क्लासिक टेकको इन्टरनेट टीभी अफर : १ वर्ष जोड्नुस, ४ वर्ष हेर्नुस्

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १७:२६

  • क्लासिकटेकले 'एक वर्ष जोड्नुस्, ४ वर्ष हेर्नुस्' अफर ल्याएको छ जसमा ३०० एमबीपीएस इन्टरनेट र आईपीटीभी सेवा ४ वर्षसम्म निःशुल्क पाइनेछ।
  • यस अफरमा ग्राहकले वार्षिक ४० रुपैयाँको दरमा जडान गर्न सक्ने र ५०० रुपैयाँको मासिक मूल्य २०३ रुपैयाँमा पाउने कम्पनीले बताएको छ।
  • कम्पनीले ३ वर्ष टीभी बोनसमा ग्राहकलाई ७ हजार ३२२ रुपैयाँ बराबरको फाइदा हुने उल्लेख गरेको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिकटेकले विशेष अफर ल्याएको छ । ‘एक वर्ष जोड्नुस, ४ वर्ष हेर्नुस्’ नामक यस अफरमा अब ग्राहकले ३०० एमबीपीएस उच्च गतिको इन्टरनेट र आईपी टीभी जडानमा ४ वर्षसम्म आईपीटीभी सेवाका साथै वाइफाइ सिक्स राउटर पनि निःशुल्क पाउने छन् ।

‘दैनिकको मात्र ४० रुपैयाँको दरले यो अफर वार्षिक जडान गर्न सकिनेछ’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘एचडी तथा एसडी प्रिमियम टीभी च्यानलमा इतिहासदेखि मनोरञ्जन बालबालिका , खेलकुदसम्मका सयौं टीभी च्यानल समावेश गरिएको छ।’

यसको मूल्य ५०० प्रतिमहिना पर्न आउने तर अफरमा लिँदा भने २०३ रुपैयाँ पर्ने कम्पनीको भनाइ छ । कुल ३ वर्ष टीभी बोनसमा ग्राहकलाई ७ हजार ३२२ रुपैयाँ बराबरको फाइदा हुने कम्पनीले बताएको छ।

‘ग्राहकको आवाश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै १ वर्ष इन्टरनेट तथा आईपीटीभी जडानमा ३ वर्षे निशुल्क सेवा अफर ल्याएका छौं’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

चाँगुनारायण राष्ट्रिय ट्रेल रन १९ वैशाखमा

आङ्देम्बे र इजरायली राजदूतबीच भेटवार्ता

रुकुमपूर्वमा हावाहुरीसहित भारी असिनापानी, पाकेको गहुँबाली सोत्तर

मालपोत अधिकृत र वडाध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पीएम कप एनभीए भलिबल लिग : लगातार चार खेल जित्दै पुलिस महिलातर्फ फाइनलमा

काठमाडौं उपत्यकाका ८ राम्रा सामुदायिक विद्यालय

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

