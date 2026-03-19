ऐन महरविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय उच्च अदालतद्वारा सदर

१६ वैशाख, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिल कार्यालयनको निर्णय सदर गरेको छ ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र केशवप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले पीडित भनिएकी युवतीको रिट निवेदन खारेज गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर गरेको हो ।
एमाले सांसद महरले आफूमागि जबरजस्ती करणी र यौनशोषण गरेको दाबी गर्दै एक युवती प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष पुगेकी थिइन् । उनी लामो समयदेखि आफूले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गर्दैआएकी छन् ।
तर, उनको जाहेरीमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि ती युवती सरकारी वकिल कार्यालयको त्यो निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन बोकेर उच्च अदालत पाटन पुगेकी थिइन् । उनले सो रिटमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4