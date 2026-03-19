पश्चिम बंगाल चुनाव : दोस्रो चरणमा ९१.७६ प्रतिशत मतदान

१६ वैशाख, काठमाडौं । भारतको पश्चिम बंगालमा भइरहेको विधानसभा निर्वाचनअन्तर्गत दोस्रो चरणको मतदानमा ९१.७६ प्रतिशत मतदान भएको छ । आजको मतदान १४२ सिटका लागि सम्पन्न भएको हो ।
भारतीय निर्वाचन आयोगका अनुसार ती सिटका कुल ३ करोड २१ लाख मतदाता थिए । तीमध्ये एक करोड ६४ लाख पुरुष, एक करोड ५७ लाख महिला र ७९२ तेस्रोलिंगी मतदाता छन् ।
यसअघि पहिलो चरणमा अप्रिल २३ मा मतदान भएको थियो ।
