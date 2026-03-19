वर्षाअघि नै रासायनिक मलको चाँजोपाँजो मिलाउन विपक्षी ३ दलको माग

विपक्षी तीन दलले वर्षाअघि नै रासायनिक मलको चाँजोपाँजो मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १२:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विपक्षी तीन दलले अमेरिका-इरान द्वन्द्वका कारण रासायनिक मलको अभाव बढ्ने भन्दै सरकारसँग वर्षाअघि नै चाँजोपाँजो मिलाउन माग गरेका छन्।
  • नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा कांग्रेस र नेकपाको बैठकले सरकारलाई वर्षे सिजनका लागि आवश्यक रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । विपक्षी तीन दलले वर्षाअघि नै रासायनिक मलको चाँजोपाँजो मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बिहीबार बिहान नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालको अध्यतामा बसेको कांग्रेस र नेकपासहितको बैठकले अमेरिका-इरान द्वन्द्वका कारण थप अभाव हुने अवस्था रहेको भन्दै सरकार त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘प्रत्येक वर्ष अभाव हुने रासायनीक मल यस वर्ष अमेरिका – इजरायल र इरानबीच भैरहेको युद्धका कारण थप अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यो अवस्थातर्फ सरकार गम्भीर भई वर्षे सिजनका लागि आवश्यक पर्ने रासायनीक मलको चाँजोपाँजो समयमै मिलाउन माग गर्दछौं ।’

विपक्षी दल
बजेटको तयारी गर्दा विपक्षीलाई वास्ता नगरेको भन्दै आपत्ति

बजेटको तयारी गर्दा विपक्षीलाई वास्ता नगरेको भन्दै आपत्ति
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको तयारीमा विपक्षीको विरोध

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको तयारीमा विपक्षीको विरोध
विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन विपक्षीको माग

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन विपक्षीको माग
बर्डफ्लु नियन्त्रण गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग

बर्डफ्लु नियन्त्रण गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग
सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्न विपक्षी दलको माग

सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्न विपक्षी दलको माग
सुकुमवासी बस्ती हटाएको विषयमा विपक्षी दलले भने- सरकारको रवैयाप्रति आपत्ति छ

सुकुमवासी बस्ती हटाएको विषयमा विपक्षी दलले भने- सरकारको रवैयाप्रति आपत्ति छ

सिफारिस

दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?
सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories

