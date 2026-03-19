धमाधम सामान सार्दै बल्खु क्षेत्रका सुकुमवासी (तस्वीरहरू)

१८ वैशाख बिहान ७ बजेदेखि काठमाडौं नदी किनाराका सुकुमवासी बस्ती एकै पटक खाली गराउने सूचना प्रशासनले निकालेसँगै त्यस क्षेत्रका सुकुमवासीहरूले आज बिहानैदेखि आफैं सामान हटाउन सुरु गरेका हुन् ।

आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ वैशाख १७ गते १३:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १८ वैशाख बिहान ७ बजेबाट काठमाडौं नदी किनाराका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने सूचना जारी गरेको छ।
  • बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रका सुकुमवासीहरूले आज बिहानैदेखि आफैं सामान हटाउन सुरु गरेका छन्।
  • प्रशासनले नदी किनाराका अनाधिकृत बस्तीहरू मानवीय रूपमा उद्धार गरी खाली गराउने जनाएको छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रका सुकुमवासीहरूले धमाधम सामान हटाउन सुरु गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १८ वैशाख बिहान ७ बजेदेखि काठमाडौं नदी किनाराका सुकुमवासी बस्ती एकै पटक खाली गराउने सूचना निकालेसँगै त्यस क्षेत्रका सुकुमवासीहरूले आज बिहानैदेखि आफैं सामान हटाउन सुरु गरेका हुन् ।

प्रशासनले काठमाडौं जिल्ला भित्रका विभिन्न पालिकाहरूका नदी किनाराका बस्ती एंव सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा जग्गा समेत अतिक्रमण गरी अनाधिकृत तबरबाट वर्षौदेखि बसोवास भई आएका बस्तीहरू मानवीय रूपमा उद्धार गर्न एवं विपदको जोखिम समेत मध्यनजर गरी खाली गराउने जनाएको थियो ।

यसअघि काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहराका बस्ती खाली गराइएको थियो ।

आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

सम्बन्धित खबर

पथरीको सुकुमवासी बस्तीमा ‘दोहोरो स्वामित्व’ विवाद

सुकुमवासी समाधानको नाममा सरकारको उल्टो बाटो

सबैथोक डोजरले पुरिदिएपछि सरकारले सोध्यो- नागरिकता खोइ ?

काठमाडौंका कुन–कुन बस्तीमा चल्दैछ डोजर ?

जग्गा खाली गराउने सूचनाले कमला बजारको सुकुमवासी बस्तीमा त्रास

किताब-कापी डोजरले पुर्‍यो, कहाँ पढ्ने थाहा छैन

