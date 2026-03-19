डा. शेखर कोइरालाले बोलाएको छलफलमा को-को भए सहभागी ?

देश र पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा आफ्नो समूहको रणनीति बनाउन कोइरालाले सुझाव लिन भन्दै यो छलफलको आयोजना गरेको निकटस्थले बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १४:२९

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले बोलाएको बागमती प्रदेशस्तरीय छलफल सकिएको छ । देश र पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा आफ्नो समूहको रणनीति बनाउन कोइरालाले सुझाव लिन भन्दै यो छलफलको आयोजना गरेको निकटस्थले बताएका छन् ।

बालुवाटारस्थित ओपेरा होटलमा भएको छलफलमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूसहित बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापती र पूर्वसभापति, सांसद, पूर्वसांसद, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।

छलफलमा सहभागीहरूले १५ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भइसकेको अवस्थामा पुन: अध्यावधिक गर्न नहुने भन्दै त्यसमा अडान लिन सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीमा एकता कायम हुन नसकेको अधिकांश नेताले बताएका छन् ।

छलफलमा डा. शशांक कोइराला, बलबहादुर केसी, धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, एनपी साउद, दीपक गिरी, सञ्जय गौतम, शिव हुमागाईँ, राजीव कोइराला, टेकप्रसाद गुरुङ, उमेशजंग रायमाझी, डा. गोविन्दराज पोखरेल, किरण यादव, गणेश लामा सहभागी थिए ।

यस्तै संघीय सांसद डा. चन्द्रमोहन यादव, उर्मिला थपलिया र गीता देवकोटा पनि सहभागी थिए ।

यस्तै कांग्रेस बागमती प्रदेश समिति महामन्त्री राजु श्रेष्ठ, सहमहामन्त्री जीवन डंगोल, सदस्यहरू उपेन्द्र लम्साल, शान्ता क्षेत्री, होम चौलागाईँ, नानु दाहाल, सुनिता काफ्ले, अस्मिन सिटौला सहभागी थिए ।

यस्तै धादिङका जिल्ला सभापति रामनाथ अधिकारी, नुवाकोटका जिल्ला सभापति सभापति रमेश महत, चितवन जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल, मकवानपुरका जिल्ला उपसभापति धर्म लामिछाने, सिन्धुलीका जिल्ला सचिव ईश्वर बस्नेत, काठमाडौं महानगर सभापति निलकाजी शाक्य सहभागी रहेको कोइरालानिकट स्रोतले जानकारी दियो ।

यस्तै बागमती प्रदेश सांसद रामकृष्ण चित्रकार र हरिप्रभा खड्गी, पूर्व प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य र बिजुला बर्मा, कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर कृष्णमान डंगोल, तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय सभापति विनोद कायस्थ, नेता लोकेश ढकाललगायत १२३ जना सहभागी रहेको कोइरालाको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस शेखर कोइराला
यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?
सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
