शेखरले बोलाएको छलफलको समीक्षा- विशेष महाधिवेशनका कारण पार्टी एकता कमजोर

‘विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीभित्र एकता कामय हुन नसकेको विषयमा छलफलमा बोल्ने सबैजसो नेताको सहमत नै सुनिनुभएको छ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १४:४६

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले बोलाएको बैठकमा धेरैजसो नेताहरूले विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टी एकता कमजोर भएको बताएका छन् । नेता कोइरालाले पार्टी र देशका राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा बनाउनका लागि राय लिन बिहीबार बालुवाटारको ओपेरा होटलमा बागमती प्रदेश स्तरीय छलफल बोलाएका थिए ।

उक्त छलफलमा बोल्नेहरूमध्ये अधिकांशले पार्टीभित्र विवादको स्थिति रहेको र एकता कायम हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । पार्टीभित्र सिर्जित पछिल्लो विवादको कारण विशेष महाधिवेशन नै रहेकामा धेरैजसो नेता एकमत सुनिएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।

‘विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीभित्र एकता कामय हुन नसकेको विषयमा छलफलमा बोल्ने सबैजसो नेताको सहमत नै सुनिनुभएको छ,’ कोइरालानिकट स्रोतले भन्यो ।

यस्तै अहिलेको अवस्थामा पार्टी एक बनाएर लैजाने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापति गगन थापाको रहेको पनि नेताहरूले समीक्षा गरेका छन् ।

छलफलमा बोल्ने नेताहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिले आह्वान गरेको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । नेताहरूले १५ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरढा भइसकेको अवस्थामा पुन: अद्यावधिक गर्ने कुरा असल नियतका साथ नआएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

डा. शेखर कोइरालाले बोलाएको छलफलमा को-को भए सहभागी ?
डा.शेखर कोइराला नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शेखर कोइरालाले पनि बोलाए छुट्टै भेला

शेखर कोइरालाले पनि बोलाए छुट्टै भेला
शेखरले डाकेको छलफलमा कांग्रेस बोल्न छोडेको भन्दै चिन्ता व्यक्त

शेखरले डाकेको छलफलमा कांग्रेस बोल्न छोडेको भन्दै चिन्ता व्यक्त
एकताबद्ध भएर अघि बढे जनविश्वास पुनः मजबुत बनाउन सकिन्छ : कोइराला

एकताबद्ध भएर अघि बढे जनविश्वास पुनः मजबुत बनाउन सकिन्छ : कोइराला
निर्वाचनबारे शेखर कोइरालाको निष्कर्ष : हारको कारण ‘स्वीङ भोट’

निर्वाचनबारे शेखर कोइरालाको निष्कर्ष : हारको कारण ‘स्वीङ भोट’
म पार्टीको कुनै समूहमा छैन : शेखर कोइराला

म पार्टीको कुनै समूहमा छैन : शेखर कोइराला
शेखरको चिन्ता- कांग्रेस र एमाले विचित्रको विवादमा छौं

शेखरको चिन्ता- कांग्रेस र एमाले विचित्रको विवादमा छौं

