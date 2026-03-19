अनामनगरको धोबीखोला किनारका सुकुमवासी बस्ती छाडेर हिँड्न थाले

बिहीबार साँझ त्यहाँबाट सुकुमवासीहरू झोटिझिम्टी बोकेर हिँडिरहेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १८:५२

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भोलि डोजर लगाउने भनेर माइकिङ गर्न थालेपछि अनामनगरको धोबीखोला छेउका सुकुमवासी पनि बस्ती छाडेर हिँड्न थालेका छन् । बिहीबार साँझ त्यहाँबाट सुकुमवासीहरू झोटिझिम्टी बोकेर हिँडिरहेका छन् ।

आज दिउँसो मात्रै त्यहाँ भोलिदेखि सरकारले डोजर चलाएर घरसंरचना भत्काउने भन्दै माइकिङ गरेको थियो । माइकिङ सुनेपछि आफूसँग भएका सामान जोगाउन सामान सार्न लागेको एक सुकुमवासीले बताए । अली बढी सामान भएकाहरूले गाडीमा सामान ओसारिरहेका छन् ।

सरकारले यसअघि वैशाख १२ गतेबाट काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा, सिनामंगललगायतका क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो ।

बाँकी ठाउँमा भोलिबाट भोलिबाट डोजर लगाउने सूचना जारी गरेको थियो ।

अनामनगर धोबीखोला सुकुमवासी
सार्वजनिक खरिद ऐनमा के हुँदैछ परिवर्तन ?

सार्वजनिक खरिद ऐनमा के हुँदैछ परिवर्तन ?
नेफस्कुन लगायत सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा प्रतिबन्ध

नेफस्कुन लगायत सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा प्रतिबन्ध
कांग्रेस सुदूरपश्चिमका नेताहरूको भेला : क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने निर्णय

कांग्रेस सुदूरपश्चिमका नेताहरूको भेला : क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने निर्णय
सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने

सम्बन्धविच्छेद गरे पनि परिवारै मानेर सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत गरिने
स्वयम्भू महोत्सवमा खेलकर्मी सम्मानित

स्वयम्भू महोत्सवमा खेलकर्मी सम्मानित
रोज थापा हत्या प्रकरण : ६ वर्षपछि श्रीमतीसहित ३ अभियुक्त पक्राउ

रोज थापा हत्या प्रकरण : ६ वर्षपछि श्रीमतीसहित ३ अभियुक्त पक्राउ

दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?
सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

