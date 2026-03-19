अनामनगरको धोबीखोला किनारका सुकुमवासी बस्ती छाडेर हिँड्न थाले

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भोलि डोजर लगाउने भनेर माइकिङ गर्न थालेपछि अनामनगरको धोबीखोला छेउका सुकुमवासी पनि बस्ती छाडेर हिँड्न थालेका छन् । बिहीबार साँझ त्यहाँबाट सुकुमवासीहरू झोटिझिम्टी बोकेर हिँडिरहेका छन् ।
आज दिउँसो मात्रै त्यहाँ भोलिदेखि सरकारले डोजर चलाएर घरसंरचना भत्काउने भन्दै माइकिङ गरेको थियो । माइकिङ सुनेपछि आफूसँग भएका सामान जोगाउन सामान सार्न लागेको एक सुकुमवासीले बताए । अली बढी सामान भएकाहरूले गाडीमा सामान ओसारिरहेका छन् ।
सरकारले यसअघि वैशाख १२ गतेबाट काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा, सिनामंगललगायतका क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो ।
बाँकी ठाउँमा भोलिबाट भोलिबाट डोजर लगाउने सूचना जारी गरेको थियो ।
