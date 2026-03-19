अध्यादेशबारे कांग्रेस- संविधान र व्यवस्थाविपरीत कुनै कानुन बन्न सक्दैन

‘तर संविधान र व्यवस्थाविपरीत कुनै पनि कानुन बन्न सक्दैनन् । त्यसो नियतका साथ ल्याइएका अध्यादेशमा कांग्रेस सधैँ विरोध गर्छ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १९:४५

२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अध्यादेश ल्याउने सरकारको नियतमाथि शंका व्यक्त गरेको छ । सोमबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. उदयशमशेर राणाले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले संसदीय सर्वोच्चताको ख्याल नगरेको बताएका हुन् ।

‘अध्यादेशबारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । आवश्यक परेका बेलामा अध्यादेश ल्याएर कानुन बनाउने परम्परा रहँदैआएको छ । सरकारले ल्याउन पनि सक्छ,’ सहमहामन्त्री राणाले भने, ‘मूल कुरा सरकारले कुन मनस्थितिले ल्याएको हो भन्ने कुरा गम्भीर हुन्छ ।’

कांग्रेस सरकारमा हुँदा पनि अध्यादेश ल्याएको उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘हामी सरकार हुँदा पनि ल्याएको थियो । तर अहिले किन ल्यायो भन्ने मुख्य प्रश्न हो,’ उनले भने ।

सकारात्मक विचारले ल्याइएका अध्यादेशमा कांग्रेसले सधैँ सहयोग गरेको र अझैँ पनि गर्ने बताए । ‘तर संविधान र व्यवस्थाविपरीत कुनै पनि कानुन बन्न सक्दैनन् । त्यसो नियतका साथ ल्याइएका अध्यादेशमा कांग्रेस सधैँ विरोध गर्छ,’ राणाले भने ।

अध्यादेश नेपाली कांग्रेस
विपक्षी सांसदहरूको प्रश्न : अध्यादेशको औचित्य के हो ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेश फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको सन्देश– ‘बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राख्नुपर्छ’

राष्ट्रपतिले जारी गरे ७ अध्यादेश, एउटा पुनर्विचारका लागि फिर्ता

कर्मचारीको दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित