शेखर गोल्छा सीआईबी नियन्त्रणमै, अनुसन्धान जारी

२२ वैशाख, काठमाडौं । व्यवसायी शेखर गोल्छा नियन्त्रणमै रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले गोल्छा आफूहरुको नियन्त्रणमै रहेको र धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिए ।
‘बीमा सम्बन्धी कसुरमा सर्वोच्चले छाड्न आदेश दिए पनि धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान जारी छ,’ श्रेष्ठले भने ।
गोल्छा ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए । उनकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सोमबार धरौटी वा जमानतमा छाड्न नसकेमा मात्रै थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
कानुनमा धरौटी वा जमानतको व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यसविपरीत पक्राउ अनुमति जारी गरिएको भन्दै सर्वोच्चले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट जारी दुईवटा पक्राउ अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो ।
