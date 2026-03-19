शोभा पाठकलाई आक्रमण गर्ने १० जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरी प्रतिवेदन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं प्रहरीले शोभा पाठकलाई आक्रमण गर्ने १० जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
- पाठक माइतीघरमा सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै धर्ना बसेकी थिइन् र त्यही ठाउँमा नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेती पत्नी अम्बिका बस्नेतसहितको समूहले आक्रमण गरेको थियो।
- प्रहरीले १० जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको र सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
२२ वैशाख, काठमाडौं । शोभा पाठकलाई आक्रमण गर्ने १० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार आज मंगलबार अनुसनधान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको हो । उनका अनुसार १० जनालाई ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।
सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै पाठक माइतीघरमा धर्ना बसेकी थिइन् । सोही ठाउँमा गएर नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेती पत्नी अम्बिका बस्नेतसहितको समूहले आक्रमण गरेको थियो ।
अम्बिकासहित १० जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको प्रहरीले अहिले भने ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारी वकिल कार्यालय प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ ।
