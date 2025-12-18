गुण्डुमा एमाले सुदूरपश्चिमको विवादबारे छलफल जारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेताको विवादबारे छलफल सुरु भएको छ।
- पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई काठमाडौं बोलाएर छलफल गराउनुभएको हो।
- प्रदेश सभा सदस्य ११ जना काठमाडौं आएर दल नेता राजेन्द्रसिंह रावलको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
२३ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेताको विवादबारे छलफल सुरु भएको छ । विवादबारे छलफल गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई काठमाडौं बोलाएका थिए ।
अहिले ओली निवास गुण्डुमा छलफल जारी छ ।
ओलीको बोलाहटमा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसहितका सबै (११ जना) प्रदेश सभा सदस्य काठमाडौं आएका हुन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका प्रदेश संसदीय दलका नेता रावलको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै दल नेता फेर्नुपर्ने आवाज एमाले सुदूरपश्चिमभित्र पहिलेदेखि नै चल्दै आएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि प्रदेशका नेता र सांसदको टोलीले छुट्टाछुट्टै रुपमा अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर रावललाई हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए । अध्यक्षसँग उनीहरुले सकभर सहमतिमै दल नेता परिवर्तन गर्ने, नभए संसदीय दलमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत परिवर्तन गर्न दिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4