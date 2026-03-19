चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक वर्षमा ६ वटा पाटे बाघ मृत फेला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्षमा छ वटा पाटेबाघ मृत फेला परेका छन्।
- निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरले मृत बाघमध्ये दुई भाले, तीन पोथी र एउटाको पहिचान नभएको बताए।
- मृत बाघमध्ये दुई जुधेर, तीन उद्धार अवस्थामा र एउटा प्राकृतिक कारणले मरेको जानकारी दिइएको छ।
चितवन, २३ वैशाख । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चालु आर्थिक वर्षमा छ वटा पाटेबाघ मृत फेला परेका छन् । सोमबार निकुञ्ज क्षेत्रको सिजीघाट नजिकबाट अन्दाजी दुई वर्षको भालेबाघ मृत भेटिएसँगै मरेका बाघको सङ्ख्या छ पुगेको हो ।
बाघको आक्रमणबाट सो बाघ मरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष मृत भेटिएका बाघमध्ये दुई वटा भाले, तीन वटा पोथी र एउटाको पहिचान हुन सकेको छैन ।
मृत भेटिएका बाघमध्ये दुई वटा जुधेर मरेका हुन् । तीन वटा उद्धार गरिराखेको अवस्थामा मरेका हुन् भने एउटा प्राकृतिक कारणले मरेको उनले जानकारी दिए । अघिल्लो गणनाअनुसार यस निकुञ्जमा १२८ वटा बाघ रहेका थिए । यस वर्ष गरिएको गणनाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छैन । रासस
