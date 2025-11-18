१८ पुस, धनगढी । कञ्चनपुरमा समयमै उद्धार नहुँदा नदीमा फसेको बाघको बच्चा (डमरू)को मृत्यु भएको छ ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ को चाँदनी गैरीशंकर सामुदायिक वन क्षेत्र नजिकै जोगबुढा नदीमा फसेको बाघको डमरूको मृत्यु भएको हो ।
नदीको हिलो र पानीमा फसेको अवस्थामा बुधबार बिहान डमरू भेटिएको थियोे ।
स्थानीयले तत्कालै डिभिजन वन कार्यालय र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई खबर गरेका थिए तर दुवै निकायबाट उद्धारमा ढिलाइ भएको स्थानीयले बताए ।
मृत्यु भएको डमरूको उमेर करीब दुई महिनाको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख भन्छन्– निकुञ्जको लापरवाही
डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख सुरेशचन्द्र डिसीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको लापरवाहीका कारण डमरूको मृत्यु भएको दाबी गरे ।
उनले डमरू नदीमा फसेको अवस्थामा रहेको थाहा पाएपछि आफू उद्धारका लागि घटनास्थल जान खोजे पनि सशस्त्र प्रहरीले राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेनको अनुमति बिना जान नदिने भन्दै रोकेको बताए । निकुञ्जले आफू पनि उद्धार नगर्ने र वनको टोलीलाई समेत रोकेकै कारण डमरूको मृत्यु भएको बताए ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्र शेखर चौधरीले डमरूको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको दाबी गरेका छन् ।
दिउँसो २ बजेतिर डमरू नदीमा फसेको खबर प्राप्त भएपछि चिकित्सकसहितको प्राविधिक टोली घटनास्थल पुगेको उनको भनाइ छ ।
तर, बघिनी समेत घटनास्थल वरपर भएका कारण माउले नै डमरू लगोस् भन्ने कोणबाट प्राविधिकले रेकी गरेर बसे पनि कुर्दाकुर्दै मृत्यु भएको बताए ।
‘उद्धार टोली नगएको भन्ने कुरा गलत हो । चिकित्सकसहित हाम्रो प्राविधिक टोली समयमै घटनास्थल पुगेको थियो,’ चौधरीले भने, ‘माउ पनि वरिपरि भएकाले बच्चा माउले नै लगोस् भन्ने कोणले रातिसम्म प्राविधिक टोली कुरेर बसेको थियो तर डमरूको दु:खद मृत्यु भयो ।’
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले ४४ बाघको संरक्षण गरेर राखिएको छ ।
