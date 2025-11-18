+
उद्धारमा ढिलाइ हुँदा नदीमै मर्‍यो डमरू

डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख सुरेशचन्द्र डिसीले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण कोषको लापरवाहीले डमरूको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्र शेखर चौधरीले भने त्यसको खण्डन गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १८ गते ८:२७
१८ पुस, धनगढी । कञ्चनपुरमा समयमै उद्धार नहुँदा नदीमा फसेको बाघको बच्चा (डमरू)को मृत्यु भएको छ ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ को चाँदनी गैरीशंकर सामुदायिक वन क्षेत्र नजिकै जोगबुढा नदीमा फसेको बाघको डमरूको मृत्यु भएको हो ।

नदीको हिलो र पानीमा फसेको अवस्थामा बुधबार बिहान डमरू भेटिएको थियोे ।

स्थानीयले तत्कालै डिभिजन वन कार्यालय र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई खबर गरेका थिए तर दुवै निकायबाट उद्धारमा ढिलाइ भएको स्थानीयले बताए ।

मृत्यु भएको डमरूको उमेर करीब दुई महिनाको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख भन्छन्– निकुञ्जको लापरवाही

डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख सुरेशचन्द्र डिसीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको लापरवाहीका कारण डमरूको मृत्यु भएको दाबी गरे ।

उनले डमरू नदीमा फसेको अवस्थामा रहेको थाहा पाएपछि आफू उद्धारका लागि घटनास्थल जान खोजे पनि सशस्त्र प्रहरीले राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेनको अनुमति बिना जान नदिने भन्दै रोकेको बताए । निकुञ्जले आफू पनि उद्धार नगर्ने र वनको टोलीलाई समेत रोकेकै कारण डमरूको मृत्यु भएको बताए ।

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्र शेखर चौधरीले डमरूको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको दाबी गरेका छन् ।

दिउँसो २ बजेतिर डमरू नदीमा फसेको खबर प्राप्त भएपछि चिकित्सकसहितको प्राविधिक टोली घटनास्थल पुगेको उनको भनाइ छ ।

तर, बघिनी समेत घटनास्थल वरपर भएका कारण माउले नै डमरू लगोस् भन्ने कोणबाट प्राविधिकले रेकी गरेर बसे पनि कुर्दाकुर्दै मृत्यु भएको बताए ।

‘उद्धार टोली नगएको भन्ने कुरा गलत हो । चिकित्सकसहित हाम्रो प्राविधिक टोली समयमै घटनास्थल पुगेको थियो,’ चौधरीले भने, ‘माउ पनि वरिपरि भएकाले बच्चा माउले नै लगोस् भन्ने कोणले रातिसम्म प्राविधिक टोली कुरेर बसेको थियो तर डमरूको दु:खद मृत्यु भयो ।’

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले ४४ बाघको संरक्षण गरेर राखिएको छ ।

कञ्चनपुर डमरू बाघ
प्रतिक्रिया
कञ्चनपुरको मोहना–दैजी सडक निर्माणको ठेक्का तोडियो

कैलाली र कञ्चनपुरबाट खैरो हेरोइनसहित ९ जना पक्राउ

दोदा नदीमा निर्माणाधीन पुलको काम ९० प्रतिशत पूरा

उज्यालोको खोजिमा दृष्टिविहीन राना दम्पती

कञ्चनपुरमा जिप दुर्घटना हुँदा बालिकाकाे मृत्यु, आठ जना घाइते

कञ्चनपुर कारागारबाट बाहिरिएका दुई सय ३९ कैदीबन्दी फिर्ता

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

