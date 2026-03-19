उपराष्ट्रपति यादव र नर्वेली राजदूत मियोसबीच भेटवार्ता

भेटमा नेपाल–नर्वेबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामबारे छलफल भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १६:१६

  • उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँग नर्वेकी राजदूत ड्याग्नी मियोसले शिष्टाचार भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामबारे छलफल गरिन्।
  • उपराष्ट्रपति यादवले नर्वे नेपालको घनिष्ट मित्रराष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै विकास साझेदारको रूपमा सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए।
  • राजदूत मियोसले शिक्षा, ऊर्जा, सुशासन, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायमा सहकार्य गर्न तयार रहेको र १०० बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा नर्वेले सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेकी छिन्।

२३ वैशाख, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँग नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत ड्याग्नी मियोसले शिष्टाचार भेटवार्ता  गरेकी छन् ।

बुधबार लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो ।

भेटमा नेपाल–नर्वेबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामबारे छलफल भएको छ ।

उपराष्ट्रपति यादवले नर्वे नेपालको घनिष्ट मित्रराष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै सन् १९७३ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि दुवै देशबीच मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम रहिआएको बताए ।

‘लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सामाजिक न्याय हाम्रा दुई देशका साझा मूल्य र मान्यताहरू हुन्,’ उनले भने, ‘विकास साझेदारको रूपमा नेपालले नर्वेसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।’

उपराष्ट्रपति यादवले नर्वे सरकारले विषेश गरी नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा तथा सुशासनको क्षेत्रमा गरेका कामहरू नेपालका लागि निकै उपयोगी भएको बताए ।

नर्वेले बहुपक्षीय मञ्चहरूमा राष्ट्रसंघीय शान्ति कार्य तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले आगामी दिनमा नेपाल–नर्वे सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिँदै जाने र सम्बन्ध अझ सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

भेटका क्रममा उपराष्ट्रपति यादवले १७ मेमा नर्वेको संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नर्वेली जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको लागि शुभकामना समेत व्यक्त गरे।

राजदूत मियोसले नेपाल र नर्वेको संविधानमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायजस्ता साझा मूल्यहरू रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा, ऊर्जा, सुशासन, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा दुवै मुलुकले सहकार्य गर्न सक्ने बताउइन् ।

उनले भविष्यमा नेपाल–नर्वेले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत सहकार्य विस्तार गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै नेपालको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको लागि शुभकामना व्यक्त गरिन् ।

राजदूत मियोसले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश मुद्दाहरूमा नर्वे सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिन् ।

वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिन सक्नुपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव

कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपति यादवलाई

अफवाहजन्य गतिविधिमा संलग्न नहुन उपराष्ट्रपतिको अपिल

शितलहरका कारण मधेशमा दलित समुदाय पीडामा छन् : उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति यादव र सार्क महासचिवबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

