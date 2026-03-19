उपराष्ट्रपति यादव र नर्वेली राजदूत मियोसबीच भेटवार्ता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँग नर्वेकी राजदूत ड्याग्नी मियोसले शिष्टाचार भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामबारे छलफल गरिन्।
- उपराष्ट्रपति यादवले नर्वे नेपालको घनिष्ट मित्रराष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै विकास साझेदारको रूपमा सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए।
- राजदूत मियोसले शिक्षा, ऊर्जा, सुशासन, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायमा सहकार्य गर्न तयार रहेको र १०० बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा नर्वेले सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेकी छिन्।
२३ वैशाख, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँग नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत ड्याग्नी मियोसले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् ।
बुधबार लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो ।
भेटमा नेपाल–नर्वेबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामबारे छलफल भएको छ ।
उपराष्ट्रपति यादवले नर्वे नेपालको घनिष्ट मित्रराष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै सन् १९७३ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि दुवै देशबीच मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम रहिआएको बताए ।
‘लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सामाजिक न्याय हाम्रा दुई देशका साझा मूल्य र मान्यताहरू हुन्,’ उनले भने, ‘विकास साझेदारको रूपमा नेपालले नर्वेसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।’
उपराष्ट्रपति यादवले नर्वे सरकारले विषेश गरी नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा तथा सुशासनको क्षेत्रमा गरेका कामहरू नेपालका लागि निकै उपयोगी भएको बताए ।
नर्वेले बहुपक्षीय मञ्चहरूमा राष्ट्रसंघीय शान्ति कार्य तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले आगामी दिनमा नेपाल–नर्वे सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिँदै जाने र सम्बन्ध अझ सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
भेटका क्रममा उपराष्ट्रपति यादवले १७ मेमा नर्वेको संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नर्वेली जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको लागि शुभकामना समेत व्यक्त गरे।
राजदूत मियोसले नेपाल र नर्वेको संविधानमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायजस्ता साझा मूल्यहरू रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा, ऊर्जा, सुशासन, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा दुवै मुलुकले सहकार्य गर्न सक्ने बताउइन् ।
उनले भविष्यमा नेपाल–नर्वेले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत सहकार्य विस्तार गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै नेपालको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको लागि शुभकामना व्यक्त गरिन् ।
राजदूत मियोसले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश मुद्दाहरूमा नर्वे सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिन् ।
