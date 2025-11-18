निजामती कर्मचारीका ८ र स्वास्थ्यका ४ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज

सरकारले सरकारी कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन संगठनहरूको दर्ता खारेज गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १७:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले सरकारी कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन संगठनहरूको दर्ता खारेज गरेको छ।
  • श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागले बुधबार ८ वटा निजामती कर्मचारी र ४ वटा स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको जनाएको छ।
  • खारेज हुने ट्रेड युनियनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ र राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन रहेका छन्।

२३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन संगठनहरूको दर्ता खारेज गरेको छ ।

श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागले बुधबारको निर्णय अनुसार ८ वटा निजामती कर्मचारीका र ४ वटा स्वास्थ्यकर्मीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको जनाएको छ ।

खारेज हुने ट्रेड युनियनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन रहेका छन् ।

यसैगरी खारेज हुनेमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ र राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन रहेका छन् ।

 

सम्बन्धित खबर

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज : अध्यादेशविरुद्ध अदालत जाँदै संगठनहरू
ट्रेड युनियनका नाममा गतिविधि गर्ने कर्मचारीमाथि सरकारको सूक्ष्म निगरानी, हुनसक्छ कारबाही
संसद् कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज, राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाउने
कर्मचारीको दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज
कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउन सरकार कठोर
कसैलाई मन नपर्दैमा ट्रेड युनियन खारेज हुँदैन : ओली

