निजामती कर्मचारीका ८ र स्वास्थ्यका ४ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले सरकारी कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन संगठनहरूको दर्ता खारेज गरेको छ।
- श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागले बुधबार ८ वटा निजामती कर्मचारी र ४ वटा स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको जनाएको छ।
- खारेज हुने ट्रेड युनियनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ र राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन रहेका छन्।
२३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन संगठनहरूको दर्ता खारेज गरेको छ ।
श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागले बुधबारको निर्णय अनुसार ८ वटा निजामती कर्मचारीका र ४ वटा स्वास्थ्यकर्मीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको जनाएको छ ।
खारेज हुने ट्रेड युनियनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन रहेका छन् ।
यसैगरी खारेज हुनेमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ र राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन रहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4