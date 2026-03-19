+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रिमियरको उद्यमशील प्रदर्शनीमा विद्यार्थीद्वारा व्यावसायिक योजना प्रस्तुत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १८:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रिमियर इन्टरनेसनल आईबी कन्टिनम स्कुलमा विद्यार्थीले व्यावसायिक अवधारणा र योजना प्रस्तुत गर्दै उद्यमशील प्रदर्शनी आयोजना गरिएको थियो।
  • निर्णायक मण्डलले विद्यार्थीलाई दिगो तथा विस्तारयोग्य व्यवसाय निर्माणबारे व्यावहारिक सुझाव प्रदान गरेको थियो।
  • ढाका कपडामा आधारित व्यवसायलाई सर्वोत्कृष्ट व्यावसायिक प्रस्तावको उपाधिसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो।

२३ वैशाख, काठमाडौं । प्रिमियर इन्टरनेसनल आईबी कन्टिनम स्कुलमा उद्यमशील प्रदर्शनी आयोजना गरी विद्यार्थीको व्यावसायिक अवधारणा तथा योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदर्शनी कार्यक्रमले युवा नवप्रवर्तक, उद्योग क्षेत्रका विद्वान तथा अभिभावकलाई एकै स्थानमा ल्याउँदै विद्यार्थीद्वारा सञ्चालित व्यावसायिक अवधारणाको प्रेरणादायी प्रस्तुति दिएको थियो ।

विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा कक्षा ११ का एनईबी व्यवस्थापनका विद्यार्थी र आईबीडीपी पहिलो वर्षका विद्यार्थीले स्थानीय नेपाली स्रोतहरूमा आधारित पूर्ण व्यावसायिक अवधारणाहरू निर्माण गरेका थिए ।

प्रत्येक समूहले आफ्नो व्यवसायिक योजना सम्मानित निर्णायक मण्डलसमक्ष प्रस्तुत गर्दै सुझाव र सम्भावित लगानीको अपेक्षा गरेका थिए । जसले वास्तविक स्टार्टअप इकोसिस्टमको अनुभव दिलाउँदै कक्षाकोठाभन्दा बाहिरको व्यवहारिक सिकाइलाई प्रोत्साहन गरेको थियो ।

कार्यक्रमको निर्णायक मण्डलमा ब्राइट लिनहार्ट (संस्थापक, कर्मा कफी), विनी बज्राचार्य (संस्थापक, अबिर) तथा जीतेन्द्र रञ्जीत (संस्थापक, अभानी एर्डभर्टाइजिङ)को सहभागिता थियो । निर्णायक मण्डलको अनुभव र सुझावले विद्यार्थीलाई दिगो तथा विस्तारयोग्य व्यवसाय निर्माणबारे व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान गर्‍यो ।

कार्यक्रममा जम्मा छ वटा नवप्रवर्तनशील व्यवसायिक अवधारणाहरू प्रस्तुत गरिएका थिए । जसमा प्राकृतिक सामग्रीबाट बनेको मच्छर भगाउने मिस्ट, फुरान्दाना आधारित स्वास्थ्यकर खाजा, भेगन डेयरी विकल्प उत्पादन श्रृंखला, परम्परागत ढाका कपडामा आधारित व्यवसाय, नेपालका सातै प्रदेशका अचारलाई समेट्ने व्यवसाय र दिगो काठजन्य उत्पादनमा आधारित व्यवसाय थिए ।

यीमध्ये, ढाका कपडामा आधारित व्यवसाय ढाका फेसन परिधानलाई सर्वोत्कृष्ट व्यावसायिक प्रस्तावको उपाधिसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो, जसले यसको उत्कृष्ट अवधारणा र कार्यान्वयनलाई मान्यता दिएको थियो।

प्रिमियर इन्टरनेसनल आईबी कन्टिनम स्कुल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित भेला गर्ने

कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित भेला गर्ने
भारतका ५ राज्यको चुनावी परिणाम : पुराना वर्चस्वशाली क्षेत्रीय दललाई धक्का 

भारतका ५ राज्यको चुनावी परिणाम : पुराना वर्चस्वशाली क्षेत्रीय दललाई धक्का 
एसियन गेम्स छनोट र एसीसी प्रिमियर कप खेल्ने महिला क्रिकेट टोली घोषणा

एसियन गेम्स छनोट र एसीसी प्रिमियर कप खेल्ने महिला क्रिकेट टोली घोषणा
अब यी लाखौं स्मार्टफोनमा चल्नेछैन ह्वाट्सएप

अब यी लाखौं स्मार्टफोनमा चल्नेछैन ह्वाट्सएप
कीर्तिपुरमा युवक हत्या प्रकरण : तीन जनासँग प्रहरीले गर्‍यो सोधपुछ

कीर्तिपुरमा युवक हत्या प्रकरण : तीन जनासँग प्रहरीले गर्‍यो सोधपुछ
व्यावसायिक सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र कार्यान्वयनमा

व्यावसायिक सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र कार्यान्वयनमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित