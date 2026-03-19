व्यावसायिक सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र कार्यान्वयनमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १७:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
  • यो संयन्त्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
  • समितिले सुरक्षा विश्लेषण, तथ्यांक संकलन, २४ सैं घण्टा निगरानी, हटलाइन सञ्चालन र सुरक्षा गस्ती गर्नेछ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाकालागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

१३ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्य सूचीहरू मध्ये औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गर्ने विषय समावेश भएको थियो ।

उक्त निर्णयलाई गृह मन्त्रालयको १४ चैतको सचिवस्तरको निर्णयानुसार यो अवधारणा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको गृहका प्रवक्ता तथा सहसचिव आनन्द काफ्लेले बताए ।

निजी उद्यम, व्यवसायीको निरन्तरता तथा लगानीको विश्वास आर्जन गर्न, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने सम्भावित घटना हुन नदिन र भइहालेमा प्रतिकार्य गर्नका लागि यो संयन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए ।

यो संयन्त्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्रका स्थानीय प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सहायक सीडीओ सदस्य सचिव रहन्छन् ।

यो समितिले व्यावसायिक सुरक्षा विश्लेषण गरी कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वय गर्ने, उद्योग कलकारखानाको तथ्यांक संकलन गर्ने, २४ सैं घण्टा सुरक्षा निगरानी गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि हटलाइन सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा गस्ती परिचालन गर्नेलगायतका काम गर्ने बताइएको छ ।

यो समितिको बैठक कम्तीमा महिना एक पटक र आवश्यक परे जति पटक पनि बस्ने सक्ने बताइएको छ ।

औद्योगिक तथा व्यवसायिक सुरक्षा गृह मन्त्रालय व्यावसायिक सुरक्षा
सम्बन्धित खबर

कीर्तिपुरमा दिउँसै युवक हत्या प्रकरण, तीन जना पक्राउ

कान्तिपुरमा मञ्चन हुँदै ‘महाभारत’

‘नेपाल फाइभ के रन च्यालेन्ज’ शनिबार हुँदै

अध्यागमन विभागले भन्यो- निषेधित क्षेत्रमा अनुमति लिएर मात्रै विदेशी पर्यटकलाई पदयात्रामा लैजानू

एसिया रग्बी फिफ्टिन्स इमिरेट्स महिला च्याम्पियनसिपमा जापान च्याम्पियन

लालीबजारलाई प्रदर्शनको बाटो खुल्यो

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

