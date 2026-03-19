लालीबजारलाई प्रदर्शनको बाटो खुल्यो

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै चलचित्र प्रदर्शनको बाटो खुला गरिदिएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १७:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले चलचित्र लाली बजार प्रदर्शनको बाटो खुला गरिदिएको छ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । चलचित्र लालीबजार प्रदर्शनको बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै चलचित्र प्रदर्शनको बाटो खुला गरिदिएको हो ।

‘…रिट निवेदनमा माग गरेको विषयवस्तुमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले हाल यस अदालतबाट वैशाख १५ मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

यसअघि वैशाख १५ गते उच्च अदालतले लाली बजारको प्रदर्शनमा रोक लगाउने आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको एकल इजलासले चलचित्र प्रदर्शन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

चलचित्र ‘लाली बजार’ वैशाख १८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा थियो ।

रोशनी नेपालीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समेतको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

यम थापाद्वारा निर्देशित चलचित्र लालीबजारमा स्वस्तिमा खड्का, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, समाइरा थापा, मुकुन्दकुमार श्रेष्ठ, अभय बराल, प्रेम पाण्डे, आशा पौडेललगायतको अभिनय छ ।

बादी समुदायका महिलाको कथामा आधारित चलचित्रको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाइएपछि विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनसमेत भएको थियो ।

‘लालीबजार’ को मुद्दामा सेन्सर बोर्डको फाइल झिकाउन अदालतको आदेश

‘लालीबजार’ को मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा चलचित्रकर्मीको प्रदर्शन (फोटोफिचर)

‘लालीबजार’ रोकिँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्ने चिन्ता, सेन्सर बोर्डलाई प्रश्नै प्रश्न

‘लालीबजार’ लाई अल्पकालिन आदेश दिँदा अदालतले टेकेको ७ वर्षअघिको त्यो नजिर

चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अदालतको आदेश

