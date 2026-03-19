लालीबजारलाई प्रदर्शनको बाटो खुल्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ वैशाख, काठमाडौं । चलचित्र लालीबजार प्रदर्शनको बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै चलचित्र प्रदर्शनको बाटो खुला गरिदिएको हो ।
‘…रिट निवेदनमा माग गरेको विषयवस्तुमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले हाल यस अदालतबाट वैशाख १५ मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
यसअघि वैशाख १५ गते उच्च अदालतले लाली बजारको प्रदर्शनमा रोक लगाउने आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको एकल इजलासले चलचित्र प्रदर्शन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
चलचित्र ‘लाली बजार’ वैशाख १८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा थियो ।
रोशनी नेपालीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समेतको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
यम थापाद्वारा निर्देशित चलचित्र लालीबजारमा स्वस्तिमा खड्का, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, समाइरा थापा, मुकुन्दकुमार श्रेष्ठ, अभय बराल, प्रेम पाण्डे, आशा पौडेललगायतको अभिनय छ ।
बादी समुदायका महिलाको कथामा आधारित चलचित्रको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाइएपछि विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनसमेत भएको थियो ।
