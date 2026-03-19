‘लालीबजार’ को मुद्दामा सेन्सर बोर्डको फाइल झिकाउन अदालतको आदेश

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- उच्च अदालत पाटनले फिल्म 'लालीबजार'को मुद्दामा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
- अदालतले २२ गतेसम्म प्रदर्शन रोक्ने अन्तरिम आदेश बुधबारसम्म निरन्तरता दिएको छ र भोलि पेसी तोकेको छ।
- फिल्मका केही दृश्य र संवादमा आपत्ति जनाउँदै रोशनी नेपालीले रिट दायर गरेकी थिइन् र प्रदर्शन १८ वैशाखदेखि रोकिएको छ।
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले फिल्म ‘लालीबजार’को मुद्दामा चलचित्र जाँच (सेन्सर) सम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतका सूचना अधिकारी गोबिन्दप्रसाद कोइरालका अनुसार प्रदर्शन अनुमति दिने केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्धय गीताप्रसाद तिम्सिना र दीपक खनालको संयुक्त इजलासमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो ।
‘२२ गतेसम्म प्रदर्शन रोक्नु भनेर यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई बुधबारसम्म निरन्तरता दिइएको छ । यसबारे भोलि पेसी तोकिएको छ’ सूचना अधिकारी कोइरालाले भने, ‘यसबारे बुधबार छलफल हुन्छ । फाइल आएपछि पुनः हेर्छौं ।’
यसअघि अदालतले १५ वैशाखमा तत्कालको लागि प्रदर्शन रोक्न आदेश दिएको थियो । रोशनी नेपाली वादीले फिल्मका केही दृश्य र संवादमा आपत्ति जनाउँदै रिट दायर गरेकी थिइन् ।
१८ वैशाखदेखि रिलिज तयारीमा रहेको यम थापा निर्देशित फिल्म अदालतको आदेशले रोकिएको थियो ।
