राजस्व चुहावटमा अदालतबाट साढे चार करोड जरिवाना सुनाइएका प्रतिवादी पक्राउ

उनीविरुद्ध उच्च  अदालत  पाटनले ४ करोड ४४ लाख ८७ हजार ९५७ रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय सुनाएकाे थियो ।

२०८२ चैत २७ गते १९:३२

२७ चैत, काठमाडौं । राजस्व चुहावट मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट करिब साढे ४ करोड जरिवाना तोकिएका एक जना फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको कुलेश्वरमा रहेको अंकुश सप्लायर्स एन्ड ट्रेडर्सका सञ्चालक ३१ वर्षीय प्रवीणकुमार महता रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सर्लाही ब्रम्हपुरी नगरपालिका– २ सखुबाबा स्थायी ठेगाना रहेका महतालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)बाट खटिएको टोलीले शुक्रबार काठमाडौंको कुलेश्वरबाटै पक्राउ गरेको हो ।

महताविरुद्ध राजस्व चुहावट कसुरमा दायर मुद्दामा उच्च  अदालत  पाटनले २०८१ वैशाख १७ गते फैसला सुनाएको थियो । जसमा उनीविरुद्ध ४ करोड ४४ लाख ८७ हजार ९५७ रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय ठहर भएको थियो ।

फैसलापछि उनी फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । शुक्रबारै पक्राउपछि उनलाई जिल्ला अदालत ललितपुरमा उपस्थित गराइएको सीआईबीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक(एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

