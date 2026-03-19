राजस्व चुहावटमा अदालतबाट साढे चार करोड जरिवाना सुनाइएका प्रतिवादी पक्राउ

२७ चैत, काठमाडौं । राजस्व चुहावट मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट करिब साढे ४ करोड जरिवाना तोकिएका एक जना फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको कुलेश्वरमा रहेको अंकुश सप्लायर्स एन्ड ट्रेडर्सका सञ्चालक ३१ वर्षीय प्रवीणकुमार महता रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सर्लाही ब्रम्हपुरी नगरपालिका– २ सखुबाबा स्थायी ठेगाना रहेका महतालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)बाट खटिएको टोलीले शुक्रबार काठमाडौंको कुलेश्वरबाटै पक्राउ गरेको हो ।
महताविरुद्ध राजस्व चुहावट कसुरमा दायर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले २०८१ वैशाख १७ गते फैसला सुनाएको थियो । जसमा उनीविरुद्ध ४ करोड ४४ लाख ८७ हजार ९५७ रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय ठहर भएको थियो ।
फैसलापछि उनी फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । शुक्रबारै पक्राउपछि उनलाई जिल्ला अदालत ललितपुरमा उपस्थित गराइएको सीआईबीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक(एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4