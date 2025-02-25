एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काको पक्षमा उच्च अदालतको फैसला

२५ चैत, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
उच्च अदालतले बुधबार खड्का एन्फाको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कायम रहेको फैसला गरेको हो । खड्काको पक्षमा फैसला गरेपनि फैसलाको पूर्णपाठको लागि केही समय लाग्ने अदालतले जनाएको छ ।
कात्तिक १४ गते बसेको एन्फा कार्यसमितिको जुम मिटिङबाट खड्कालाई अर्को साधारण सभासम्मका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट निलम्बन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
त्यसपछि खड्काले त्यसको विरुद्धमा उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
