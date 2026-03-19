सांसद अशोक चौधरीले सार्वजनिक गरे एक महिनाको रिपोर्ट कार्ड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले पहिलो महिनाको रपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरेका छन् ।
२१ फागुनबाट आएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन गत चैत १९ गतेदेखि चैत २७ गतेसम्म चलेको थियो । त्यसअवधिमा उठाएका विषयवस्तु र संसदीय गतिविधिमा जनाएको सहभागितालाई उनले रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख गरेका छन् ।
यही वैशाख ४ गते संसदीय विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन भएको थियो । चौधरी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापतिमा निर्वाचित भए ।
सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित चौधरी अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पनि थिए । त्यसबेला समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएका उनी यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।
हेर्नुहोस् रिपोर्ट :
