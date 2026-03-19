रास्वपा सांसदहरूले गरे अर्थमन्त्री र भौतिकमन्त्रीसँग आगामी बजेटबारे छलफल

रास्वपाका सांसदहरूले अर्थमन्त्री र भौतिक मन्त्रीसँग आगामी बजेटबारे छलफल गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १८:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाका सांसदहरूले अर्थमन्त्री र भौतिकमन्त्रीसँग आगामी बजेटबारे छलफल गरेका छन्।
  • मन्त्रीद्वयले जिल्लामा कनिका छरे जस्तो गरी बजेट माग्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
  • दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने र समान पहुँच हुने गरी विकास योजना छनोट गरिने बताइएको छ।

२३ काठमाडौं । रास्वपाका सांसदहरूले अर्थमन्त्री र भौतिक मन्त्रीसँग आगामी बजेटबारे छलफल गरेका छन् ।

बुधबार अर्थमन्त्री र भौतिकमन्त्रीसहित बसेको संसदीय दलको बैठकमा रास्वपा सांसदहरूले आगामी बजेटबारे मन्त्रीद्वयसँग सांसदहरूले चासो राखेका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरूको सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री र भौतिकमन्त्रीले जिल्लामा कनिका छरे जस्तो गरी बजेट माग्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले जानकारी दिए ।

खत्रीका अनुसार मन्त्रीद्वयले बजेट माग्नका लागि सांसदहरूले मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता नरहने बताएका छन् ।

बैठकमा मन्त्रीद्वयले दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ ।

समान पहुँच हुने गरी विकासका योजनाहरू छनोट गरिने र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय तहको फरक छुट्याउने गरी बजेट निर्धारण गरिने उनले बताए ।

रास्वपा सांसदहरू
प्रिमियरको उद्यमशील प्रदर्शनीमा विद्यार्थीद्वारा व्यावसायिक योजना प्रस्तुत

कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशमा प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित भेला गर्ने

भारतका ५ राज्यको चुनावी परिणाम : पुराना वर्चस्वशाली क्षेत्रीय दललाई धक्का 

एसियन गेम्स छनोट र एसीसी प्रिमियर कप खेल्ने महिला क्रिकेट टोली घोषणा

अब यी लाखौं स्मार्टफोनमा चल्नेछैन ह्वाट्सएप

कीर्तिपुरमा युवक हत्या प्रकरण : तीन जनासँग प्रहरीले गर्‍यो सोधपुछ

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

