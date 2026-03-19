अपरेसनअघिको ‘इम्युनोथेरापी’ ले कोलोन क्यान्सरका बिरामीलाई ३ वर्षसम्म क्यान्सरमुक्त  राख्न सफल

सामान्यतया पहिले अपरेसन र पछि केमोथेरापी गरिएका करिब २५ प्रतिशत बिरामीमा तीन वर्षभित्रमा क्यान्सर फर्किने सम्भावना रहन्छ । तर, यो नयाँ विधिले क्यान्सरलाई पूर्ण रूपमा निको पार्ने र बल्झिन नदिने बलियो सुरक्षा प्रदान गरेको देखिएको छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १८:४६

  • युनिभर्सिटी कलेज लण्डनका अनुसन्धानकर्ताहरूले आन्द्राको क्यान्सरमा अपरेसनअघि ९ हप्तासम्म इम्युनोथेरापीले तीन वर्षसम्म क्यान्सरमुक्त राख्न सफल भएको देखाएका छन्।
  • ५९ प्रतिशत बिरामीमा अपरेसन गर्दा क्यान्सरको कुनै अवशेष देखिएको थिएन र ३३ महिनापछि क्यान्सर दोहोरिएको छैन।
  • डा. काई-किन सिउले पेम्ब्रोलीजुम्याब सुरक्षित र प्रभावकारी उपचार भएको उल्लेख गरेका छन् ।

२३ वैशाख, काठमाडौं ।  आन्द्राको क्यान्सरको उपचारमा एक अत्यन्तै उत्साहजनक सफलता प्राप्त भएको छ। युनिभर्सिटी कलेज लण्डनका अनुसन्धानकर्ताहरूको नेतृत्वमा गरिएको एक क्लिनिकल ट्रायलले अपरेसन गर्नुअघि दिइने छोटो अवधिको ‘इम्युनोथेरापी’ ले बिरामीहरूलाई झन्डै तीन वर्षसम्म क्यान्सरमुक्त राख्न सफल भएको देखाएको छ। यस सफलताले क्यान्सर उपचारको पहिले अपरेसन र पछि महिनौँसम्म केमोथेरापी गर्ने पद्धतिलाई नै ठूलो चुनौती दिएको छ।

‘नियोप्रिज्म-सीआरसी’ नाम दिइएको यस अध्ययनमा दोस्रो र तेस्रो चरणका आन्द्राका क्यान्सर भएका बिरामीहरूलाई समावेश गरिएको थियो । जसमा सहभागीहरूलाई अपरेसन गर्नुअघि केवल ९ हप्तासम्म ‘पेम्ब्रोलीजुम्याब’ नामक इम्युनोथेरापी औषधि दिइएको थियो। अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजामा ५९ प्रतिशत बिरामीमा अपरेसन गर्दा क्यान्सरको कुनै अवशेष देखिएको थिएन भने अहिले ३३ महिनापछिको फलोअपमा ती कुनै पनि बिरामीमा क्यान्सर दोहोरिएको पाइएको छैन।

यो नतिजा सामान्य उपचार विधिको तुलनामा निकै प्रभावकारी मानिएको छ । सामान्यतया पहिले अपरेसन र पछि केमोथेरापी गरिएका करिब २५ प्रतिशत बिरामीमा तीन वर्षभित्रमा क्यान्सर फर्किने सम्भावना रहन्छ । तर, यो नयाँ विधिले क्यान्सरलाई पूर्ण रूपमा निको पार्ने र बल्झिन नदिने बलियो सुरक्षा प्रदान गरेको देखिएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले उपचार कत्तिको सफल भयो भनेर पत्ता लगाउन रगतको नमुनाबाट ‘पर्सनलाइज्ड टेस्ट’ पनि विकास गरेका छन् जसले रगतमा क्यान्सरको डीएनए अझै बाँकी छ कि छैन भनेर सुरुवाती चरणमै पत्ता लगाउन सक्छ। यस प्रविधिको सहयोगले कुन बिरामीलाई कति उपचार आवश्यक छ र कसलाई थप थेरापी चाहिँदैन भन्ने कुरा डाक्टरहरूले पहिले नै निर्क्योल गर्न सक्नेछन्।

ट्रायलका मुख्य अनुसन्धानकर्ता डा. काई-किन सिउले तीन वर्षसम्म कुनै पनि बिरामीमा क्यान्सर नदोहोरिनु अत्यन्तै उत्साहजनक कुरा भएको बताउँदै यसले उच्च जोखिमयुक्त आन्द्राको क्यान्सर भएका बिरामीका लागि पेम्ब्रोलीजुम्याब एक सुरक्षित र प्रभावकारी उपचार हो भन्ने विश्वासलाई अझ मजबुत बनाएको उल्लेख गरे।

यस ट्रायलमा सहभागी ७३ वर्षीय बिरामी क्रिस्टोफर बर्स्टनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै अपरेसनपछिको नतिजा सुन्दा डाक्टरहरूले क्यान्सर ‘पग्लिएर हराएको’ शब्द प्रयोग गरेको जानकारी दिए। इम्युनोथेरापीले तुरुन्तै प्रभाव पारेका कारण तेस्रो चरणको क्यान्सरबाट मुक्ति पाएर उनी अहिले सामान्य जीवन बिताइरहेका छन्।

यो उपचार विधि विशेष गरी ‘MMR deficient/MSI-high’ भनिने आनुवंशिक प्रकारको आन्द्राको क्यान्सर भएका बिरामीहरूमा निकै प्रभावकारी देखिएको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार इम्युनोथेरापीले शरीरको आफ्नै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई क्यान्सर कोषविरुद्ध लड्न सक्रिय बनाउने भएकाले यसको असर दीर्घकालीन र शक्तिशाली देखिएको हो।

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

'आजदेखि स्कुल लागेको हो र !'

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

