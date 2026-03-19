कृषि समितिको आन्तरिक कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन उपसमिति गठन

- प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आन्तरिक कार्यविधि २०८० को मस्यौदा अध्ययन गर्न सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
- सभापति अशोक चौधरीले मन्त्रालयगत छलफललाई थप सघन र परिणाममुखी बनाउन मन्त्री र सचिवलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्ने बताए।
- समितिको अर्को बैठक वैशाख २५ गते दिउँसो १ बजे बस्ने र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तय गरिएको छ।
२३ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समितिको आन्तरिक कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
बैठकले दलगत प्रतिनिधित्व हुनेगरी उक्त उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि ‘आन्तरिक कार्यविधि २०८०’ को मस्यौदा अध्ययन गर्न यो उपसमिति बनाइएको हो ।
उपसमितिमा एक जना संयोजक र ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका सभापति अशोक चौधरीको दलगत आधारमा सदस्यहरूको नाम उपलब्ध गराउन आह्वान गरे ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति चौधरीले आगामी दिनमा मन्त्रालयगत छलफललाई थप सघन र परिणाममुखी बनाइने बताए ।
‘अबका बैठकहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई समेत आमन्त्रण गरेर छलफल गर्नेछौँ । माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका मुद्दा र सुझावहरूलाई समितिले प्राथमिकताका साथ समेट्नेछ,’ उनले भने ।
समितिको अर्को बैठक वैशाख २५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेगरी तय गरिएको छ ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रीसँगको छलफल अगावै समितिका सदस्यहरू बीच आन्तरिक तयारी गर्ने नयाँ अभ्यास शुरु गरिने सभापति चौधरीले जानकारी दिए ।
