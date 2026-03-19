‘भेनिस बिएनाले’ मा ज्योति श्रेष्ठको ‘छ्याके’ कला प्रदर्शनी हुने

सन् १८९५ मा स्थापना भएको भेनिस बिएनाले समकालीन कलाको विश्वकै प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमध्ये एक मानिन्छ ।

२०८३ वैशाख २४ गते ११:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली फोटोग्राफर ज्योति श्रेष्ठको 'छ्याके' कला परियोजना ६१औँ भेनिस बिएनाले दी भेनेजियामा प्रदर्शन हुन लागेको छ।
  • उनको कृति युरोपेली सांस्कृतिक केन्द्रको आधिकारिक सहायक प्रदर्शनी 'पर्सनल स्ट्रक्चर्स' अन्तर्गत ९ मेदेखि २२ नोभेम्बर २०२६ सम्म प्रदर्शित हुनेछ।
  • श्रेष्ठले भनिन्, 'भेनिस बिएनालेको हिस्सा बन्न पाउनु मेरा लागि अविश्वसनीय अनुभूति हो' र उनले विश्व समकालीन कला क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति विकासमा योगदान दिन चाहन्छिन्।

काठमाडौं । नेपाली दृश्यकलाकार तथा फोटोग्राफर ज्योति श्रेष्ठ यसवर्ष आयोजना हुने ६१औँ अन्तर्राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी ‘ला बिएनाले दी भेनेजिया’ मा आफ्नो ‘छ्याके’ कला परियोजना प्रदर्शनीका लागि छनोट भएकी छन् ।

विश्वकै प्रतिष्ठित समकालीन कला मञ्चमध्येको एकमा नेपाली उपस्थितिको निरन्तरताका रूपमा यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

उनको कृति युरोपेली सांस्कृतिक केन्द्र (ईसीसी) ले आयोजना गर्ने आधिकारिक सहायक प्रदर्शनी ‘पर्सनल स्ट्रक्चर्स’ अन्तर्गत प्रस्तुत गरिनेछ । यो प्रदर्शनी आगामी ९ मेदेखि २२ नोभेम्बर २०२६ सम्म इटालीको भेनिसस्थित ऐतिहासिक थलो पलाज्जो बेम्बो, पलाज्जो मोरा र मरिनारेसा उद्यानमा सञ्चालन हुनेछ ।

सन् १८९५ मा स्थापना भएको भेनिस बिएनाले समकालीन कलाको विश्वकै प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमध्ये एक मानिन्छ । नेपालले सन् २०२२ मा पहिलोपटक आधिकारिक मण्डप प्रस्तुत गरे पनि बिएनालेको व्यापक संरचनाभित्र नेपाली कलाकारको सहभागिता अझै सीमित छ ।

श्रेष्ठको सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय समकालीन कला विमर्शमा नेपाली सिर्जनशील आवाजको उपस्थिति विस्तार हुँदै गएको संकेत गरेको छ ।

श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘भेनिस बिएनालेको हिस्सा बन्न पाउनु मेरा लागि अविश्वसनीय अनुभूति हो । यहाँ आफ्नो काम प्रदर्शन गर्ने सपना सधैं थियो, अहिले त्यो पूरा हुँदैछ भन्ने विश्वास गर्नै गाह्रो भइरहेको छ । आफ्नो सिर्जना मात्र होइन, विश्व समकालीन कला क्षेत्रमा नेपालको विकसित उपस्थितिमा योगदान दिन पाउनु पनि मेरा लागि महत्वपूर्ण छ ।’

नेपालमा जन्मिएकी ज्योति फोटोगाफ्रीमा पनि सक्रिय छिन् । नेदरल्यान्ड्सको ‘जियुपी फ्रेस आइज ट्यालेन्ट २०२६’ मा छनोट भइसकेकी छन् भने युरोपेली सांस्कृतिक केन्द्र, अर्बानोटिका र पेरिस कला महाविद्यालयद्वारा प्रदान गरिने ‘ब्लरिङ द लाइन्स २०२५’ सम्मानसमेत प्राप्त गरिसकेकी छन् ।

उनका सिर्जना नेपाल, भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिनल्यान्ड, जर्मनी, हङकङ र फिलिपिन्सलगायत विभिन्न देशमा प्रदर्शन भइसकेका छन् । उनी कम्बोडियाको एङ्कोर फोटो कार्यशाला, बंगलादेशको पाठशाला दक्षिण एसिया सञ्चार संस्था तथा नेपालको फोटोसर्कलकी पूर्वविद्यार्थीसमेत हुन् ।

जमलमा एसएलआर बन्दुकको ६ राउन्ड गोली फेला

‘किम्फ २०२६’ का जुरी घोषणा : कुमार नगरकोटीदेखि दीप्ति डी’कुन्हा प्यानलमा

महासंघ अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले गरे पदबहाली

बाजुराको गुइगाड पुल अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई १८ करोड जरिबाना

कामना सेवा विकास बैंकद्वारा जनकल्याण आधारभूत विद्यालयलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण

टोखाको बंगुर फार्ममा युवकको हत्या गर्ने व्यक्ति समातिए

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

