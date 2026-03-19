इलामको सन्दकपुर पर्यटन क्षेत्रमा भेटियो बेवारिसे मानव कंकाल

News Summary
- इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–२ माइमझुवास्थित तालपोखरी जंगलमा मानव कंकाल फेला परेको छ।
- प्रहरीसहितको टोलीले शवको टाउको र खुट्टामा मात्र मासु बाँकी रहेको अवस्था पत्ता लगाएको छ।
- शवको शरिरबाट नाम थर उल्लेख भएको एनएमबी बैंकको चेकबुक पनि फेला परेको छ र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
२४ वैशाख, इलाम । इलामको सन्दकपुर पर्यटकीय क्षेत्रमा मानव कंकाल फेला परेको छ ।
सन्दकपुर गाउँपालिका–२ माइमझुवास्थित छिन्तापुदेखि केही तल तालपोखरी जंगलमा बुधबार गाईगोरू चराउन जानेहरूले सो शव देखेका थिए ।
उनीहरूले गरेको खबरका आधारमा बिहीबार सो स्थानमा प्रहरीसहितको टोली पुगेको थियो ।
घटनास्थलमा पुगेका यातायात व्यवसायी पप्पु शिवाले शवको टाउको र खुट्टामा मात्र मासुको भाग बाँकी रहेको अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘टाउको र खुट्टामा मात्र मासु बाँकी छ, बाँकी सब हाडखोर मात्र छ ।’
फेला परेको शवको सन्दर्भमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका सूचना अधिकारी डीएसपी लक्ष्मी भण्डारीले बताए ।
शवको शरिरबाट नाम थर उल्लेख भएको एनएमबी बैंकको चेकबुक पनि फेला परेको छ ।
