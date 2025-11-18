कीर्तिपुरमा युवक हत्या प्रकरण : हिरासतबाट छुटेका व्यक्ति पनि जोडिए

प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा घटनास्थलमा ६ जनाको समूह देखिन्छ । तीमध्ये एक जना (विपिन)को हत्या हुन्छ । घटनास्थलमा हुनेहरूमा केही दिनअघि मात्रै हिरासतबाट छुटेका व्यक्ति समेत देखिएको प्रहरीले बताएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १४:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कीर्तिपुरमा बुधबार दिउँसो २४ वर्षीय विपिन घिमिरेलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको छ।
  • प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ र हिरासतबाट छुटेका व्यक्तिको संलग्नता खुलेको छ।
  • घटनामा संलग्न मुख्य अभियुक्तहरू अझै पक्राउ परेका छैनन् र अनुसन्धान जारी छ।

२४ वैशाख, काठमाडौं । कीर्तिपुरमा दिउँसै धारिलो हतियार प्रहार गरेर एक युवकको हत्या भएको घटनामा हिरासतबाट छुटेका व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको खुलेको छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिका–१० पोडेटोलमा बुधबार दिउँसो साढे २ बजेतिर धारिलो हतियार प्रहार गरी एक युवकको हत्या भएको थियो । गुल्मीको धुर्कोट घर भई कीर्तिपुर बस्दै आएका २४ वर्षीय विपिन घिमिरेमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको थियो ।

हतियार प्रहारपछि उनी भुईंमै ढलेका थिए । कीर्तिपुर अस्पताल पुर्‍याइएकोमा चिकित्कसले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए । यो घटनामा अनुसन्धानका लागि तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको छ । उनीहरू धारिलो हतियार प्रहार गर्ने समूहका व्यक्ति रहेको हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले सोधपुछ गरेको हो ।

आक्रमण गर्ने र मृत्यु हुने साथी–साथी रहेको प्रहरीको भनाइ छ । उनीहरूबीच विवाद बढेपछि धारिलो हतियार प्रहार गरेर हत्या गरिएको थियो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा घटनास्थलमा ६ जनाको समूह देखिन्छ । तीमध्ये एक जना (विपिन)को हत्या हुन्छ । घटनास्थलमा हुनेहरूमा केही दिनअघि मात्रै हिरासतबाट छुटेका व्यक्ति समेत देखिएको प्रहरीले बताएको छ ।

‘प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा हत्यामा हिरासतबाट छुटेका व्यक्तिको समेत संलग्नता देखिएको छ । यसबारेमा हामी विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेका छौं । व्यक्ति पक्राउ गरेपछि सबै विवरण सार्वजनिक गर्छौैं,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।

व्यक्ति पक्राउ पर्न बाँकी नै रहेकाले प्रहरीले उनीहरूको विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रहरीले हत्यामा संलग्न हुनेहरुको भने पहिचान भइसकेको बताएको छ । उनीहरुको नाम ठेगाना सबै विवरणहरू पत्ता लागिसेकेको प्रहरीको भनाइ छ ।

घटनाको अनुसन्धान तथा व्यक्ति पक्राउका लागि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको समेत टोली परिचालन भएका छन् । घटना भएको करिब २४ घण्टा बित्दासम्म मुख्य अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छैनन् ।

मुख्य अभियुक्तहरू पक्राउ नगरेकाले हत्याको कारण पनि यकिन हुन बाँकी रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

कीर्तिपुर हिरासत
हडपिएको जग्गा खाली गर्न १७ वटा संघ–संस्थालाई त्रिविको पत्र

मन भारी बनाएर मतदान : बिहान दुई पटक रोएर आएँ

कीर्तिपुरको चारघरेमा भगवान् विष्णुको मूर्ति स्थापना   

कीर्तिपुरमा पहिलो पटक फ्लडलाइटमा क्रिकेट (तस्वीरहरू)

कीर्तिपुरमा एनपीएलको रौनक, मैदानमा भरिँदै दर्शक (तस्वीरहरू)

त्रिवि क्रिकेट रंगशाला प्यारापिट र फ्लडलाइट सहित तयार, क्यानलाई हस्तान्तरण

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

