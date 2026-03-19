पर्यटन र सञ्चारमन्त्रीसँग रास्वपाका सांसदहरूको छलफल सुरु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रास्वपाका सांसदहरूले आगामी बजेटबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल र सञ्चार मन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनासँग छलफल गरिरहेका छन्।
- बुधबार अर्थमन्त्री र भौतिकमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका सांसदहरूले बिहीबार पनि मन्त्रीहरूसँग बजेट तर्जुमा सम्बन्धी पूर्वबजेटबारे छलफल जारी राखेका छन्।
- सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा यी छलफलहरू भइरहेको बताइएको छ।
२४ वैशाख, काठमाडौं । आगमी बजेटबारे रास्वपाका सांसदहरूले सरकारका मन्त्रीहरूसँगको छलफललाई आज बिहीबार पनि जारी राखेका छन् ।
बुधबार अर्थमन्त्री र भौतिकमन्त्रीसँग छलफल गरेका रास्वपाका सांसदहरूले बिहीबार पर्यटन मन्त्री र सञ्चारमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल जारी छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बिक्रम तिमिल्सिनासँग आगामी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी पूर्वबजेटबारे छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
