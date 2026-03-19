रास्वपा सांसदलाई रवि लामिछानेको निर्देशन- आफ्नो मर्यादा नबिर्सिनुस्

‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको कानुन बनाउने हो । तर त्यो क्रममा आफै कानुन बन्न खोज्ने होइन् ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १५:१६

१६ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई मर्यादा नबिर्सिन निर्देशन दिएका छन् । बुधबार बसेको रास्वपा संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा लामिछानेले मालिक बन्नेका लागि रास्वपा नभएको बताउँदै मर्यादाको ख्याल राख्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको कानुन बनाउने हो । तर त्यो क्रममा आफै कानुन बन्न खोज्ने होइन् ।’

यस्तै उनले अन्तर्जातीय विवाहको बहानामा समाजमा हुँदैआएको विभेद र दुर्घटना रोक्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यसको लागि पहल गर्नुपर्छ । तर, घटनास्थलमा भावुक भएर सासंदले आफ्नो मर्यादा बिर्सन हुँदैन,’ उनले भने ।

रवि लामिछाने रास्वपा सांसद
सुधन गुरुङमाथि चाँडै छानबिन प्रक्रिया सुरु हुन्छ : रवि लामिछाने

सुकुमवासीबारे रवि लामिछानेले भने : सरकारले कसैलाई घरबारविहीन बनाउँदैन

संवैधानिक आयोगहरूमा काम गर्न कठिन हुँदैछ : रवि लामिछाने 

संसद्‌मा ताला ठोकेर अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश

नेताका रूपमा सबैको घरमा पुग्न नसकौँला, नीतिका रूपमा पुग्छौँ : रवि लामिछाने

रविलाई रक्षा बमको प्रश्न- भोलि छाती थाप्न आउनुहुन्छ नि ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

