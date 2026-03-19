नेताका रूपमा सबैको घरमा पुग्न नसकौँला, नीतिका रूपमा पुग्छौँ : रवि लामिछाने

सुकुमवासीलाई सास्ती भएको स्वीकार्दै लामिछानेले भने, ‘अलिकति दुःख हुन्छ । परिवर्तनको यो संघारमा काहीँ न काहीँ, कतै न कतै अलिकति दुःख त सबैलाई हुन्छ ।’

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १७:५३

१४ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नेताका रूपमा सबैको घरमा पुग्न नसकेपनि नीतिका रूपमा सबैको घरमा पुग्ने टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले आफू नहराएको दाबी गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘नेताका रूपमा तपाईँको घरमा पुग्न नसकौँला, तर नीतिका रूपमा रास्वपाको सरकारको नीति तपाईँको घरमा पुग्नेछ,’ लामिछानेले भने, ‘त्यसले अन्ततोगत्वा तपाईँलाई सहजतातिर लैजानेछ ।’

सरकारले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउँदा स्वयं सुकुमवासीले नै साथ दिएको पनि उनले दाबी गरे । ‘सरकारप्रति विश्वासको वातावरण भए यस्तो वातावरण बन्छ । सरकारले केही न केही गर्छ हाम्रा लागि भन्ने विश्वास भएपछि यस्तो हुन्छ,’ उनले भने ।

नागरिकको विश्वास आर्जन गर्नु ठूलो कुरा रहेको उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘सरकार त बन्छ, दुई तिहाइको सरकार बन्ने, ढल्ने भइरहन्छ । तर जनताको विश्वास भएको सरकार भयो भने नागरिकले पनि सहयोग गर्छन् । नागरिक पनि सँगसँगै छौँ भन्नुहुन्छ ।’

यद्यपि यसले सुकुमवासीलाई सास्ती भएको कुरा भने सभापति लामिछानेले स्वीकार गरे । ‘अलिकति दुःख हुन्छ । परिवर्तनको यो संघारमा काहीँ न काहीँ, कतै न कतै अलिकति दुःख त सबैलाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसले दिने नतिजा, भोलिको पुस्ताले परिवर्तन, हामीले एउटा चुनावबाट अर्को चुनाव हेर्ने त होइन नि । एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हेर्ने हो ।’

आउने पुस्ताले अहिलेको जस्तो पीडा नभोगोस् भन्नका लागि अहिले केही समस्याको सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रविलाई रक्षा बमको प्रश्न- भोलि छाती थाप्न आउनुहुन्छ नि ?

रविविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्‍यो स्थगित

बालेन-रवि नीति : प्रश्न उठेपछि बहिर्गमन

रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको माग राखेर सर्वोच्चमा रिट

रविविरुद्धको मुद्दामा आउँदो बिहीबार सुनुवाइ

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

