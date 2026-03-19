हामी नयाँ छौं तर बेवकुफ छैनौं : रवि लामिछाने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू नयाँ भए पनि बेवकुफ नभएको र देशको लागि अडिग रहेको बताएका छन्।
- लामिछानेले बजेट यसपटक समग्र देशलाई वितरण हुने र कुनै निर्वाचन क्षेत्र विशेष नभएको बताए।
- उनले सरकारले गरेको कामले भाग्नुपर्ने अवस्था नभएको र अध्यादेशले देशलाई घाटा नपुर्याउने स्पष्ट पारे।
२७ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू नयाँ भएको तर बेवकुफ नभएको बताएका छन् । पार्टीका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हामी नयाँ छौं तर बेबकुफ छैनौं । हामी देशमा हुर्किँदै गरेका सन्ततिप्रति चिन्तित छौं । हामी देशको लागि अडिग छौं,’ उनले भने, ‘कहाँ गयो देश भनेर भाष्य बनाउन खोजिएका छन् । हामी ट्र्याकमा ल्याउन खोजिरहेका छौं । हिजो थियो ट्र्याकबाहिर त देश ।’
उनले यसपटक बजेट बन्दा नेपालको बजेट बन्ने पनि बताए । लामिछानेले कुनै निर्वाचन क्षेत्र विशेष नभई समग्र देशलाई बजेट वितरण हुने बताए ।
उनले वर्तमान सरकारले गरेका काम देखेर भाग्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । ‘सरकारले सोचेर, विचार गरेर काम गरिरहेको छ । सरकारले गरेको कामदेखेर क्यामेरा, बुम देखेर भाग्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हामीले गरेका काम आम जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने हेक्का पाउनुपर्छ । नियमितहरू कानुन निर्माण गर्दैजाँदा कतिपयकुराहरूलाई फास्टट्र्याकमा लैजानुपर्ने हुन्छ । देशलाई समाजलाई हेरेर काम गरेका छकि छैन भन्ने हेर्ने हो ।’
उनले पछिल्लो समय आएको अध्यादेशको लाभको कुरा कसैले कतै टिप्पणी गर्न नसकेको पनि बताए । ‘यो देशलाई घाटा हुने कुनै पनि गरेका छैनौं गर्दैनौं,’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4